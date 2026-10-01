Antalya'da butlan depremi! Alanya Belediye Başkanı da istifa etti

Antalya’da Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan’ın ardından Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik de butlan CHP'si tarafından ‘kesin ihraç’ istemiyle disipline sevk edilmesinin ardından partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Özçelik, yaptığı yazılı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurdu.

"CUMHURİYET HALK PARTİSİ ÜYELİĞİMDEN BUGÜN İTİBARIYLA İSTİFA EDİYORUM"

Aktif siyasi hayatının 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile başladığını ve CHP'nin Alanya Belediye Başkan adayı olarak çıktığı bu yolda belediye başkanı seçildiğini belirten Özçelik açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Böylece Cumhuriyet Halk Partisi olarak Alanya tarihinde ilk kez belediye başkanlığı seçimini kazandık. Bu tarihi sonucun sorumluluğunu ilk günden itibaren büyük bir ciddiyetle taşıdım. 30 Eylül 2026 tarihinde, hangi gerekçelerle alındığı konusunda hiçbir bilgim ve fikrim olmayan bir kararla, kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğimi öğrendim. Bu gelişmenin ardından vereceğim kararı öfkeyle, kırgınlıkla veya anlık bir tepkiyle almak istemedim. Yaşananları bütün yönleriyle değerlendirdim; vicdanımla, siyasi sorumluluğumla ve Alanya halkına karşı taşıdığım görev bilinciyle tarttım. Gelinen noktada, hakkımda yürütülecek bir ihraç sürecinin tarafı olmanın ne Cumhuriyet Halk Partisi'ne ne Alanya'ya ne de şahsıma bir fayda sağlayacağı kanaatine vardım. Bu nedenle kararımı başkalarının tercihlerine göre değil, kendi vicdanım ve sorumluluk anlayışım doğrultusunda veriyorum. Aldığım kararın bütün siyasi ve kişisel sorumluluğunu da üstleniyorum. Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden bugün itibarıyla istifa ediyorum."