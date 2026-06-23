CHP lideri Özel 3 ilde vatandaşlarla buluşacak: Görevden alınan il başkanına da destek verecek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Özgür Özel, mutlak butlan kararının ardından başlattığı saha çalışmaları kapsamında bu hafta İstanbul, Gaziantep ve Diyarbakır'ı ziyaret edecek.

Özel'in programlarında otobüs mitingleri yerine çarşı, pazar ve sokakta vatandaşlarla doğrudan bir araya gelmesi beklenirken, Gaziantep'te görevden alınan il başkanına destek vermesi ve Diyarbakır'da uzun süredir planlanan temasları gerçekleştirmesi öngörülüyor.

Bu yoğun program, perşembe günü İstanbul'daki bir cemevi etkinliğiyle başlayıp hafta sonu bölge ziyaretleriyle devam edecek.

İLK DURAK İSTANBUL: CEMEVİ ETKİNLİĞİNE KATILACAK

Medyascope'ta yer alan kulis bilgisine göre, CHP lideri Özgür Özel, haftalık programı kapsamında 25 Haziran Perşembe günü öncelikle İstanbul’da bulunacak. Özel, burada Muharrem ayının 10. günü vesilesiyle düzenlenecek olan bir cemevindeki etkinliğe katılım sağlayacak.

GAZİANTEP'TE GÖREVDEN ALINAN İL BAŞKANINA DESTEK

Özel, İstanbul'daki programının ardından 26 Haziran Cuma günü Gaziantep’e geçecek. CHP lideri, burada görevden alınan il başkanına destek ziyaretinde bulunacak ve kentteki vatandaşlarla bir araya gelecek.

CHP kaynakları, Özgür Özel'in 27 Haziran Cumartesi günü ise Diyarbakır’da olacağını belirtti. Parti yetkilileri, bu ziyaretin yeni bir karar olmadığını ve uzun süredir planlandığını ifade etti.

MİTİNG YERİNE SOKAKTA VATANDAŞLA BULUŞACAK

Parti kurmayları, Özgür Özel’in ziyaretlerinde otobüs mitingleri yerine çarşı, pazar ve sokakta vatandaşlarla doğrudan bir araya geleceğini belirtti.