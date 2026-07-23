Butlanın İstanbul çıkmazı! Kılıçdaroğlu'nun programına şimdi de 'salon' ayarı

Umut Taştan/Halk TV

Mahkemenin mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı’na atanan Kemal Kılıçdaroğlu, parti tabanından gelen tepkiler nedeniyle programlarını kontrollü biçimde sürdürürken gözünü İstanbul’a çevirdi.

Kılıçdaroğlu’nun 25 Temmuz’da katılacağı üye töreninin önce CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda düzenleneceği duyuruldu. Ancak programın yapılmasına iki gün kala organizasyon Sarıyer’deki Rauf Denktaş Kültür Merkezi’ne taşındı.

ÖNCE İLK MERKEZİ AÇIKLANDI

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, 19 Temmuz’daki paylaşımında törenin il merkezinde yapılacağını açıklamıştı.

Tekin, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

“25 Temmuz’da sizleri, temiz siyasetin mimarı Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile buluşturuyoruz.

Saat 12.00’de CHP İl Merkezi’nde gerçekleştirilecek katılım törenimize tüm yurttaşlarımızı davet ediyoruz. Bu anlamlı buluşmada sizleri de aramızda görmekten onur duyarız.”

Ancak Kılıçdaroğlu yönetimine yakın yayın organlarından Haber Filesi, törenin il başkanlığında yapılamayacağını duyurdu. Haberde, programın “katılımın yoğun olması” nedeniyle Rauf Denktaş Kültür Merkezi’ne alındığı savunuldu.

BAHÇE YERİNE KONTROLLÜ SALON MU?

Program değişikliği, kulislerde katılımın kontrollü gösterilmesine yönelik bir hamle olarak değerlendirildi. İl başkanlığı bahçesindeki boşlukların doğrudan görüntülere yansıyacağı, kapalı salonda ise daha sınırlı katılımla kalabalık görüntüsü oluşturulabileceği yorumu yapıldı.

Değişikliğe ilişkin bir değerlendirmede, “Salon dolduğunda 600 kişi bile kalabalık görünecek. Ancak il başkanlığı bahçesi doldurulamazsa ortaya ağır bir görüntü çıkar” yorumuna yer verildi.

Böylece “yoğun katılım” gerekçesiyle açıklanan yer değişikliği, Kılıçdaroğlu yönetiminin İstanbul’daki gerçek örgüt desteğine ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi.

Kılıçdaroğlu, daha önce de İstanbul'a gelmek istemişti. Kılıçdaroğlu'nun davul zurna ile İstanbul'da karşılanacağı söylenmiş fakat son anda program iptal edilmişti.