Butlan yönetimi tarafından atanan başkan CHP il binasına çilingirle girdi

Mahkeme kararıyla genel başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK'si tarafından CHP Osmaniye İl Başkanlığına atanan Rıza Tekerek ve yönetimi, il binasına girerken ilginç bir yöntem kullandı.

BUTLANIN ATADIĞI BAŞKAN BİNAYA ÇİLİNGİRLE GİRDİ

Görevden alınan Osmaniye İl Başkanı Mutlu Yavuzer'in yerine atanan Tekerek, CHP parti binasına çilingir yardımıyla ve polis eşliğinde girdi.

Gergin bir ortamda yapılan devir teslimin ardından görevden alınan yönetim ve CHP'liler; "Gün gelecek devran dönecek, AKP halka hesap verecek", "Kayyumlar gidecek, biz kalacağız", "Dik dur eğilme, örgüt seninle" sloganları atarak parti binasından ayrıldı.

NE OLMUŞTU?

Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin mutlak butlan kararıyla göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki MYK; aralarında Osmaniye'nin de bulunduğu çok sayıda CHP il başkanlığı yönetimini feshetmişti. (ANKA)