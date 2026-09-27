Bakan Fidan BAE'yi ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ziyaret gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre Hakan Fidan’ın BAE ziyaretinde, Türkiye ile BAE arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey’in ikinci toplantısına yönelik hazırlıklar gözden geçirilecek.

Görüşmelerde Fidan’ın, Türkiye’nin BAE ile dayanışma içinde olduğunu vurgulaması ve bölgesel sorunlarda dış müdahalelerin çatışmaların uzun süre devam etmesine yol açabileceğine dikkat çekmesi bekleniyor. Bakanın bu kapsamda bölge ülkelerinin daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğine işaret etmesi öngörülüyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI VE BABÜLMENDEP GÜNDEMDE

Fidan’ın görüşmelerde Hürmüz ve Babülmendep boğazlarında seyrüsefer serbestisinin korunmasının bölgesel ve küresel istikrar açısından önemine vurgu yapması bekleniyor.

Bakanın ayrıca barış ve istikrara kavuşmuş, birleşik bir Yemen’in Orta Doğu’nun güvenliği açısından kritik olduğunu ifade etmesi öngörülüyor.

GAZZE VE LÜBNAN İÇİN ATEŞKES MESAJI

Görüşmelerin bir diğer başlığının Gazze olması bekleniyor.

Fidan’ın Gazze’de vakit kaybedilmeden Barış Planı’nın ikinci aşamasına geçilmesi, insani durumun iyileştirilmesi ve yeniden imar çalışmalarının başlatılması gerektiğini dile getirmesi planlanıyor.

Bu kapsamda, Türkiye ve BAE’nin kurucu üyeleri arasında bulunduğu Barış Kurulu’nun çalışmaları hakkında da görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Fidan’ın ayrıca İsrail’in saldırıları karşısında Gazze ve Lübnan’daki ateşkeslerin korunması ve kalıcı hale getirilmesi için uluslararası toplumun ortak tutum sergilemesinin önemini vurgulaması öngörülüyor.

STRATEJİK ORTAKLIK 2023’TE KURULDU

Türkiye ile BAE arasında 2023 yılından bu yana stratejik ortaklık ilişkisi bulunuyor. Aynı yıl kurulan Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey’in ilk toplantısı 16 Temmuz 2025’te Ankara’da liderler düzeyinde gerçekleştirilmişti.

BAE, Türkiye’nin Körfez ülkeleri arasındaki en büyük ticaret ortağı ve Türkiye’ye en fazla yatırım yapan Körfez ülkesi konumunda bulunuyor.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2025 yılında 19 milyar 346 milyon dolar olarak kaydedildi.

Fidan, BAE’yi son olarak 20 Mart’ta ziyaret etmişti. (AA)