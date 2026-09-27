Hürmüz Boğazı açılacak mı? İran'dan açıklama geldi

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ülkesinin herhangi bir müzakereye başlamak için ileri sürdüğü 7 şartın ABD hükümetine bildirildiğini belirtmişti.

İranlı yetkili, ABD’nin içinde bulunduğu durumdan çıkabilmesi için İran’ın şartlarını ve haklarını kabul etmekten başka seçeneğinin olmadığını ileri sürdü.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Abbas Arakçi, ABD'deki temaslarında ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda sunduğu şartlara ilişkin açıklamalarını gördüklerini ifade etti ve şu sözleri dile getirdi:

"Ancak henüz arabuluculardan cevap alınmadı. Elbette ABD Başkanı'ndan hem iyi hem de çelişkili açıklamalar duyuluyor. Biz arabulucular vasıtası ile kesin cevabı bekliyoruz, gelecek cevaba göre karar alacağız."

Arakçi, ABD'de yoğun temaslarda bulunduğunu ve müzakerelerin ilerlemesi için İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi tarafından belirlenen şartları arabulucular vasıtası ile karşı tarafa ilettiklerini kaydetti.

Hürmüz Boğazı’nın açılması için İran'ın ileri sürdüğü şartların uygulanması gerektiğini söyleyen Erakçi, bu konuda geri adım atmayacaklarının altını çizdi.