Bakan Bak'tan kız öğrenci yurdundaki skandala ilişkin açıklama

İstanbul'daki KYK Cevizlibağ Atatürk Kız Öğrenci Yurdu'na talidat için giden işçilerin, öğrencilerin eşyalarını karıştırdığı ve odalara prezervatif bıraktığı ortaya çıktı.

Oda duvarlarına taciz içerikli mesajların da yazıldığı skandala ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak açıklama yaptı.

Skandala imza atan kişi sayısını iki olarak açıklayan Bak, gençlere söz vererek şunları ifade etti:

"Yurtlarımızı yeni döneme hazırlamaya başladığımız ilk günden itibaren gece gündüz gençlerimiz için çalıştık. Maalesef, iki kendini bilmez alçağın hem emeklerimize hem de gençlerimizin özeline kastettiğini belirledik. Buradan gençlerimize söz veriyorum: Bunun hesabı sorulacak!"