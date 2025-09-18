Bakan Bak'tan kız öğrenci yurdundaki skandala ilişkin açıklama

Bakan Bak'tan kız öğrenci yurdundaki skandala ilişkin açıklama
Yayınlanma:
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul'daki KYK Atatürk Kız Öğrenci Yurdu'ndaki skandala ilişkin açıklama yaptı. Öğrencilere söz veren Bak, "Bunun hesabı sorulacak!" dedi.

İstanbul'daki KYK Cevizlibağ Atatürk Kız Öğrenci Yurdu'na talidat için giden işçilerin, öğrencilerin eşyalarını karıştırdığı ve odalara prezervatif bıraktığı ortaya çıktı.

Oda duvarlarına taciz içerikli mesajların da yazıldığı skandala ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak açıklama yaptı.

Son Dakika | Kız yurdundaki skandala soruşturma başlatıldıSon Dakika | Kız yurdundaki skandala soruşturma başlatıldı

Kız yurdunda öğrencilerin çamaşırlarını karıştırıp yataklarına prezervatif bıraktılarKız yurdunda öğrencilerin çamaşırlarını karıştırıp yataklarına prezervatif bıraktılar

Skandala imza atan kişi sayısını iki olarak açıklayan Bak, gençlere söz vererek şunları ifade etti:

"Yurtlarımızı yeni döneme hazırlamaya başladığımız ilk günden itibaren gece gündüz gençlerimiz için çalıştık. Maalesef, iki kendini bilmez alçağın hem emeklerimize hem de gençlerimizin özeline kastettiğini belirledik. Buradan gençlerimize söz veriyorum: Bunun hesabı sorulacak!"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dünyanın en gizli yeri
Dünyanın en gizli yeri
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
İBB iç karartan senaryoyu açıkladı: 3 günde değişecek
Kar beklerken Meteoroloji'den 4 il için saatli uyarı! : Gök yarılacak 2 gün sürecek
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Tapu sahipleri dikkat! Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
Tapu sahipleri dikkat!
Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
BMW logosunu sessiz sedasız değiştirdi:
BMW logosunu sessiz sedasız değiştirdi:
100 ml'lik şişeleri atmanıza gerek kalmayacak: Avrupa havaalanları el bagajı kurallarını değiştiriyor
100 ml'lik şişeleri atmanıza gerek kalmayacak: Avrupa havaalanları el bagajı kurallarını değiştiriyor
Otomotiv devi yaklaşık 760.000 aracı yangın riski nedeniyle geri çağırıyor
Otomotiv devi yaklaşık 760.000 aracı yangın riski nedeniyle geri çağırıyor
Siyaset
Son Dakika | Özgür Özel'den kent uzlaşısı davasına tepki: Türkiye için bir utançtır!
Son Dakika | Özgür Özel'den kent uzlaşısı davasına tepki: Türkiye için bir utançtır!
CHP'nin kurultay sloganı belli oldu: "Darbeye ve Kayyıma Hayır"
CHP'nin kurultay sloganı belli oldu
Son Dakika | YSK toplanıyor: CHP'nin Olağanüstü Kurultayı'na yapılan itiraz konuşulacak
Son Dakika | YSK toplanıyor: CHP'nin Olağanüstü Kurultayı'na yapılan itiraz konuşulacak