Son Dakika | Kız yurdundaki skandala soruşturma başlatıldı

Son Dakika | Kız yurdundaki skandala soruşturma başlatıldı
Yayınlanma:
Güncelleme:
İstanbul Cevizlibağ KYK İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'daki skandal ile ilgili soruşturma başlatıldı. Yurtta tadilat yapan işçilerin öğrencilerin eşyalarını karıştırdığı görülmüştü.

İstanbul Zeytinburnu'daki KYK Atatürk Kız Öğrenci Yurdu'na tadilat yapmaya giden işçilerin, öğrencilerin eşyalarını karıştırdığı ve odalara prezervatif bıraktığı görülmüştü.

Skandala kamuoyundan yoğun tepki gösterilirken, Gençlik ve Spor Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kız yurdunda öğrencilerin çamaşırlarını karıştırıp yataklarına prezervatif bıraktılarKız yurdunda öğrencilerin çamaşırlarını karıştırıp yataklarına prezervatif bıraktılar

CHP'li Sevgi Kılıç: Cevizlibağ KYK'da öğrencilerin eşyaları çalındıCHP'li Sevgi Kılıç: Cevizlibağ KYK'da öğrencilerin eşyaları çalındı

BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Gençlik ve Spor Baknalığı'ndan yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

"Kamuoyunun Dikkatine

Basın ve sosyal medyada yer alan, İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu’na ilişkin bazı görüntü ve iddialar Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Söz konusu durum kabul edilemez olup, yurdun hizmete kapalı olduğu, yenileme çalışmalarının sürdüğü ve öğrencilerin bulunmadığı bir dönemde yaşandığı anlaşılmaktadır.

Olayla ilgili derhal idari soruşturma başlatılmış olup, konu adli mercilere intikal ettirilmiştir. Sorumlular hakkında gerekli tüm işlemler titizlikle yürütülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
İBB iç karartan senaryoyu açıkladı: 3 günde değişecek
Kar beklerken Meteoroloji'den 4 il için saatli uyarı! : Gök yarılacak 2 gün sürecek
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Tapu sahipleri dikkat! Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
Tapu sahipleri dikkat!
Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
BMW logosunu sessiz sedasız değiştirdi:
BMW logosunu sessiz sedasız değiştirdi:
100 ml'lik şişeleri atmanıza gerek kalmayacak: Avrupa havaalanları el bagajı kurallarını değiştiriyor
100 ml'lik şişeleri atmanıza gerek kalmayacak: Avrupa havaalanları el bagajı kurallarını değiştiriyor
Otomotiv devi yaklaşık 760.000 aracı yangın riski nedeniyle geri çağırıyor
Otomotiv devi yaklaşık 760.000 aracı yangın riski nedeniyle geri çağırıyor
Evinizde otururken aniden karanlıkta kalabilirsiniz: 22 ilçe için uyarı geldi tedbirinizi alın
Yakıt tüketimini düşüren lastik çıktı: Bakın başka ne özellikleri var
Yakıt tüketimini düşüren lastik çıktı: Bakın başka ne özellikleri var
Türkiye
Trafikte tartıştığı sürücüye yumruk attı! Kıskıvrak yakalandı
Trafikte tartıştığı sürücüye yumruk attı! Kıskıvrak yakalandı
Eskişehir'de 1.8 milyonluk akıl almaz 'vurgun'
Eskişehir'de 1.8 milyonluk akıl almaz 'vurgun'
Mantar yedikten sonra yoğun bakıma kaldırıldı!
Mantar yedikten sonra yoğun bakıma kaldırıldı!