Son Dakika | Kız yurdundaki skandala soruşturma başlatıldı

İstanbul Zeytinburnu'daki KYK Atatürk Kız Öğrenci Yurdu'na tadilat yapmaya giden işçilerin, öğrencilerin eşyalarını karıştırdığı ve odalara prezervatif bıraktığı görülmüştü.

Skandala kamuoyundan yoğun tepki gösterilirken, Gençlik ve Spor Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Gençlik ve Spor Baknalığı'ndan yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

"Kamuoyunun Dikkatine

Basın ve sosyal medyada yer alan, İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu’na ilişkin bazı görüntü ve iddialar Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Söz konusu durum kabul edilemez olup, yurdun hizmete kapalı olduğu, yenileme çalışmalarının sürdüğü ve öğrencilerin bulunmadığı bir dönemde yaşandığı anlaşılmaktadır.

Olayla ilgili derhal idari soruşturma başlatılmış olup, konu adli mercilere intikal ettirilmiştir. Sorumlular hakkında gerekli tüm işlemler titizlikle yürütülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."