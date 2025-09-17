CHP'li Sevgi Kılıç: Cevizlibağ KYK'da öğrencilerin eşyaları çalındı

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte yurtlarda yaşanan sorunlar yeniden gündeme geldi. CHP Gençlik ve Spor Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Av. Sevgi Kılıç, İstanbul’daki Cevizlibağ KYK Kız Öğrenci Yurdu’nda öğrencilerin karşı karşıya kaldığı sorunlara ilişkin basın açıklaması yaptı.

EŞYALARI ÇALINAN ÖĞRENCİLER DEPREMZEDE

Kılıç, yaz tatilinde tadilat gerekçesiyle odalarını boşaltmaya zorlanan öğrencilerin yurda geri döndüklerinde eşyalarının çalındığını, dolaplarının kırıldığını ve odalarının darmadağın olduğunu söyledi. Kılıç öğrencilerin depremzede ailelerin çocuklarından oluştuğunu belirtirken, "En ağır mağduriyetlerden biri de yurtta kalan depremzede öğrencilere ait. Aileleri hala konteynerlerde yaşayan bu öğrenciler, eşyalarının bir kısmını yurtta bırakmak zorunda kaldı. Ancak onların da eşyaları çalındı" diyerek yaşanan krizin yarattığı derin etkiye de işaret etti.

Tadilatın hâlâ bitmediğini belirten Kılıç, öğrencilerin yurda işçilerin girip çıkmasından dolayı güvenlik endişesi yaşadığını, kartlı giriş sisteminin iptal edilmesiyle sorunların daha da büyüdüğünü vurguladı.

"CEVİZLİBAĞ KYK KIZ YURDU GÜVENLİĞİ GÜVENLİK SORUNUDUR"

Kılıç açıklamasında şu sözleri kullandı:

"Şunu sormak lazım, eğitim dönemi başlamış olmasına rağmen nasıl oluyor da tadilat hala bitmiş değil? Öğrenciler, yurt binasına işçilerin girip çıktığını, kartlı giriş sistemi iptal edildiği ciddi güvenlik sorunları yaşadıklarını ifade ettiler. Güvenlik sorunu öyle bir durumda ki, yurda girip-çıkanlardan sözlü taciz yaşayan kız öğrenciler bunu güvenliğe aktardıklarında aldıkları yanıt “oranız buranız açık giyinmeyin” oluyor! Bu ne hadsiz ne sorumsuz bir yanıttır! Güvenliği sağlayacak kişilerin güvenlik sorunu yaratmasıdır bu! "

