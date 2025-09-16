İBB burs başvuru tarihi açıklandı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), üniversite öğrencilerine yönelik “Genç Üniversiteli Eğitim Desteği” bursuyla ilgili bilgilendirme yaptı.

İBB’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 dönemi burs başvuruları eylül ayının sonlarına doğru başlayacak.

İBB'den yapılan açıklamada; "Genç Üniversiteli Eğitim Desteği başvuruları 23 Eylül 2025 Salı günü saat 09:00 itibarıyla başlayacaktır. Başvuru işlemleri belirtilen tarih ve saatten itibaren aktif olacaktır. Bilgilerinize sunar, göstereceğiniz ilgi için teşekkür ederiz.



ÖĞRENCiLERiN DiKKATiNE!



İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği adını kullanarak sizlere SMS veya WhatsApp üzerinden ulaşarak burs vaadiyle bazı zararlı linklere yönlendiren çeşitli platformlardan hesap açmanızı isteyenlere itibar etmeyiniz." denildi.

Genç Üniversiteli Eğitim Desteği başvuruları 23 Eylül 2025 Salı günü saat 09.00 itibarıyla alınmaya başlayacak. Başvurular, İstanbul Senin uygulaması ve 'gencuniversiteli.ibb.istanbul' web sitesi üzerinden yapılacak.

İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ BURSU NE KADAR?

2024 yılında İBB, 100 bin öğrenciye 15 bin TL değerinde burs sağladı. 2025-2026 eğitim yılı burs miktarı için bir açıklama yapılmadı dolayısıyla bursun yine 15 bin TL olacağı öngörülüyor.

ŞARTLAR NELER?

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, - Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi - Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora öğrencisi olmak - Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak - Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf/özel üniversitede yüzde 100 burslu okuyor olmak - Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması - Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.

KİMLER BAŞVURU YAPAMAZ?

- Açık öğretimde okuyan öğrenciler - Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler - Ücretli değişim programında bulunanlar - Ön Lisans ve Lisans 30 yaşından büyükler, Yüksek Lisans ve Doktora 40 yaşından büyükler.

İSTENİLEN EVRAKLAR ŞU ŞEKİLDE: