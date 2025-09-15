Öğrencilerden barınma isyanı: “Bakanlık, valilik ve belediye göreve”

Öğrencilerden barınma isyanı: “Bakanlık, valilik ve belediye göreve”
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencileri, barınma soruna dikkat çekmek üzere toplandı. Öğrenciler yetkililere “Çatısız kalmak kabul edilemez. Bakanlık, valilik ve belediye göreve” diye seslendi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencileri, barınma sorununa dikkat çekmek için Milli Piyango Yurdu önünde toplanıp eylem yaptı.

Eylemde, barınma sorununa çözüm bulunması isteyen öğrenciler yetkililere seslendi.

barinma-sorunu-ogrenci.jpeg

ÖĞRENCİLER YETKİLİLERİ GÖREVE ÇAĞIRDI

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Muğla İl Başkanı Cem Özben, öğrenci toplulukları adına yaptığı açıklamada "Çatısız kalmak kabul edilemez. Bakanlık, valilik ve belediye göreve" dedi.

Özben'in yaptığı açıklama şu şekilde:

"Bugün bizler ya fahiş kira fiyatlarıyla boğuşuyor ya da özel yurtların, emlakçıların ve fırsatçıların insafına terk ediliyoruz. Oysa barınma hakkı, bizim en temel hakkımızdır. Başımızı sokacak bir yer bulamadığımızda, derslerimize nasıl odaklanacağız? Barınma ihtiyacımızın karşılanmadığı koşullarda doğrudan doğruya öğrenme hakkımız da elimizden alınmaktadır. Daha başımızı sokacak bir çatı bulamadan biz gençler ülkemize nasıl katkı sunacağız? Biz Türk gençliği olarak okumak, üretmek istiyoruz. Vatanımıza, milletimize faydalı evlatlar olmak istiyoruz. Eğitimimiz, geleceğimiz için buradayız fakat barınma gibi temel bir ihtiyacın eksikliğiyle boğuşuyoruz. Devrimlerin ve Cumhuriyet’in sahibi olan bizlerin çatısız kalması kabul edilemez. Devletin en temel görevi, öğrencinin barınmasını sağlamaktır.”

renciler-barinma-sorunu.jpeg

"TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLMELİ"

Açıklamada, sorunun yalnızca tespit edilmekle kalmaması çözüm için tüm imkanların seferber edilmesi gerektiği belirtildi.

Çözüm önerileri şöyle sıralandı:

“Öğrencilerin acil barınma ihtiyacının karşılanması için devlet kurumları, öğretmen evleri, orduevleri, sosyal tesisler ve üniversite çevresindeki özel yurtlar ile oteller cüzi miktarlarla öğrencilerin kullanımına açılmalıdır. Konaklama ihtiyacını karşılamaya uygun binalar, pansiyonlar ve kamuya ait boş yapılar geçici yurt haline getirilmelidir.

Üniversite içerisinde ve çevresinde uygun görülen arazilere geçici konaklama alanları kurulmalı; mevcut devlet yurtlarının kapasitesinin yetersizliği göz önüne alınarak planlı bir şekilde yurt sayısı artırılmalı, yurt koşulları iyileştirilmelidir. Bakanlık, valilik ve belediyeler eşgüdüm içinde hareket ederek tüm kamu imkanlarını bu doğrultuda seferber etmelidir.

Biz gençler, ülkemiz için üretmek, milletimiz için faydalı olmak istiyoruz. Bunun için en temel ihtiyacımız olan barınma hakkının güvence altına alınmasını talep ediyoruz. Bu hakkın ertelenmesi ya da görmezden gelinmesi kabul edilemez. Mağduriyetin derhal giderilmesi için Bakanlığı, valiliği ve belediyeyi göreve çağırıyoruz.”

