KYK yurtlarının bu hali ne? Bunun hesabını kim verecek? Öğrencilere pis tuvalet ve havasız odaları layık gördüler...

2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla ünversite öğrencileri de Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleşti.

Ülkenin ekonomik durumu nedeniyle zaten kıt kanaat geçinen üniversiteli gençlere reva görülen yurtların hali pes dedirtti.

ÖĞRENCİLERE PİS TUVALET VE HAVASIZ ODALARI LAYIK GÖRDÜLER

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından Ağrı'daki KYK yurdunun içler acısı halini paylaşarak tepki gösterdi.

Yüzlerce öğrencinin kaldığı yurdun duvarlarının döküldüğü, lavabolarının temizlenmediği görüldü.

"Ağrı’da KYK yurtlarına yerleştirilen öğrenciler, daha ilk günden pis lavabo ve tuvaletler, temizlenmemiş odalar, duvarları dökülen koridorlar ve kir içinde teslim edilen yaşam alanları ile karşı karşıya bırakılmıştır" diyen Tanal bu durumun Anayasa'ya aykırı olduğunu vurguladı.

MAHMUT TANAL İKTİDARI HAREKETE GEÇMEYE ÇAĞIRDI

Yönetmeliğindeki 5. ve 6. maddelerin; öğrencilere sağlıklı, güvenli, hijyenik ve insana yakışır barınma ortamı sağlanmasını emrettiğini belirten Tanal, iktidara tepki göstererek şunları söyledi:

"Bugün öğrencileri hijyen ve güvenlikten yoksun, sağlıksız koşullara mahkûm eden iktidar, yarın eğitimde, sağlıkta ve ekonomideki çöküşün bedelini ülkeye ödetmektedir. Bu tablo sadece barınma sorunu değil, aynı zamanda bir hukuk, demokrasi ve sosyal adalet sorunudur. Gençlerimizin sağlıklı, güvenli ve insan onuruna yakışır yaşam hakkını sonuna kadar savunacağız. KYK Yurtları Yönetmeliği’ne aykırı bu koşulları ifşa ediyoruz ve çözüm için derhal harekete geçilmesini talep ediyoruz."

BİR REZALET DE BEŞİKTAŞ'TAN

İstanbul Beşiktaş KYK kız öğrenci yurdunda camlara çocuk kilidi takıldığı görüldü. Ayrıca camlar zaten açılmazken bir de binanın etrafına ağ gerilmiş.

6 kişilik odalarda kalan öğrencilerin bu durum nedeniyle havasızlıktan uyuyamadığı belirtildi. Gazeteci Nevşin Mengü, kız öğrencilerin "Çok sıcak ve nefes alınmayacak gibi oluyor, geceleri uyuyamıyoruz, havasızlıktan uyanıyoruz" dediğini belirtti.

GENÇLERİ HAVASIZ BIRAKIP BİR DE AZARLIYORLAR

Mengü'nün belirttiğine göre, durumdan şikayetçi olan köğrenciler idareye şikayetlerini bildirince sert bir üslupla karşılaşıyor.

İdareden gönderilen mesajda şunlar yer aldı:

"İyi akşamlar yurt öğrenci grubunda camlara taktırdığımız çocuk kilitlerinin kırılması açılması ile ilgili yazışmalar varmış gruptan yazar mısın odada kırık olan cam kilitlerini tüm oda sorumlu yarından itibaren her gün o odaların camları kontrol edilecek kırık olan camlardakilere de hem disiplin işlemi hem de yurdun devlet malına zarar vermekten parasının tahsili ve okullarına bildirimi yapılacak işlem yapılarak haberleri olsun"