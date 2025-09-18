Kız yurdunda öğrencilerin çamaşırlarını karıştırıp yataklarına prezervatif bıraktılar

İstanbul KYK Cevizlibağ Atatürk Kız Yurdu’nda “tadilat” gerekçesiyle yaz tatilinde odalarını boşaltmaya zorlanan öğrenciler geri geldiklerinde karşılaştıkları manzara karşısında şoke oldular. Odaları adeta talan edilen öğrenciler, dolap kilitlerinin kırıldığını, eşyalarının karıştırıldığını, odalarında boş içki şişelerinin bulunduğunu gördüler.

Görüntülerden öğrencilerin odasında sapkın alem yapıldığı belli olurken öğrencilerin özel eşyalarının hali neler yapıldığını ortaya koydu.

KIZ YURDUNDA ÖĞRENCİLERİN ÇAMAŞIRLARINI KARIŞTIRIP YATAKLARINA PREZERVATİF BIRAKTILAR

Yaz tatili için yurttan ayrılıp yeni dönem için geri dönen kız öğrenciler valizlerinin ve dolaplarının karıştırıldığını birçok kişisel eşyalarının ise çalındığını söyledi.

Yurtta yaz döneminde başlatılan tadilat çalışmalarının denetimsiz yürütüldüğünü ileri süren öğrenciler, bu nedenle eşyalarının zarar gördüğünü ya da çalındığını dile getirdi. Sosyal medya ve WhatsApp gruplarında paylaşılan fotoğraflarda valizlerin dağıldığı, bazı eşyaların başka odalarda bulunduğu, bazılarının ise tamamen kaybolduğu görüldü.

Öğrencilerin yatağında açılmış prezervatif bulunurken bir öğrencinin iç çamaşırına kalp çizildiği görüldü.

“ODALARIMIZA İZİNSİZ GİRİLDİ”

Öğrenciler, tadilat için çalışan işçilerin odalara izinsiz girdiğini, kilitli dolapların kırıldığını ve kişisel eşyaların karıştırıldığını iddia etti. Bazı odalarda öğrencilere ait olmayan cinsel içerikli materyaller, alkol şişeleri ve sigara izmaritleri bulundu. Öğrencilerin iç çamaşırları ise çöp kutularına atıldığı görüldü.

İşçilerin öğrencilerin yurda dönüşünde hala orada oldukları ve öğrencilere yönelik sözlü tacizlerde bulunduğu iddiası endişeyi daha da artırdı.

Öğrenciler, yaşanan bu ihlallerin mahremiyet ve güvenlik haklarını ağır şekilde zedelediğini vurgularken, sorumlular hakkında işlem yapılmasını ve güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep etti. Yurt yönetiminden henüz bir açıklama yapılmadı.