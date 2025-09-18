Kız yurdunda öğrencilerin çamaşırlarını karıştırıp yataklarına prezervatif bıraktılar

Kız yurdunda öğrencilerin çamaşırlarını karıştırıp yataklarına prezervatif bıraktılar
Yayınlanma:
Yaz döneminde tadilata alınan KYK kız yurdunda öğrencilerin çamaşırlarını karıştırıp yataklarına prezervatif bıraktılar. Çalışma nedeni ile zorunlu olarak gönderildikleri yurda dönen çocuklar gördükleri karşısında şoke olurken sapkın alem yapan işçilerin hala orada olması ve sözlü taciz iddiaları endişeleri artırdı. Yurttan henüz bir açıklama gelmedi.

İstanbul KYK Cevizlibağ Atatürk Kız Yurdu’nda “tadilat” gerekçesiyle yaz tatilinde odalarını boşaltmaya zorlanan öğrenciler geri geldiklerinde karşılaştıkları manzara karşısında şoke oldular. Odaları adeta talan edilen öğrenciler, dolap kilitlerinin kırıldığını, eşyalarının karıştırıldığını, odalarında boş içki şişelerinin bulunduğunu gördüler.

Görüntülerden öğrencilerin odasında sapkın alem yapıldığı belli olurken öğrencilerin özel eşyalarının hali neler yapıldığını ortaya koydu.

KIZ YURDUNDA ÖĞRENCİLERİN ÇAMAŞIRLARINI KARIŞTIRIP YATAKLARINA PREZERVATİF BIRAKTILAR

Yaz tatili için yurttan ayrılıp yeni dönem için geri dönen kız öğrenciler valizlerinin ve dolaplarının karıştırıldığını birçok kişisel eşyalarının ise çalındığını söyledi.

kiz-yurdunda-ogrencilerin-camasirlarini-karistirip-yataklarina-prezervatif-biraktilar.jpg

Yurtta yaz döneminde başlatılan tadilat çalışmalarının denetimsiz yürütüldüğünü ileri süren öğrenciler, bu nedenle eşyalarının zarar gördüğünü ya da çalındığını dile getirdi. Sosyal medya ve WhatsApp gruplarında paylaşılan fotoğraflarda valizlerin dağıldığı, bazı eşyaların başka odalarda bulunduğu, bazılarının ise tamamen kaybolduğu görüldü.

Öğrencilerin yatağında açılmış prezervatif bulunurken bir öğrencinin iç çamaşırına kalp çizildiği görüldü.

“ODALARIMIZA İZİNSİZ GİRİLDİ”

Öğrenciler, tadilat için çalışan işçilerin odalara izinsiz girdiğini, kilitli dolapların kırıldığını ve kişisel eşyaların karıştırıldığını iddia etti. Bazı odalarda öğrencilere ait olmayan cinsel içerikli materyaller, alkol şişeleri ve sigara izmaritleri bulundu. Öğrencilerin iç çamaşırları ise çöp kutularına atıldığı görüldü.

kiz-yurdunda-ogrencilerin-camasirlarini-karistirip-yataklarina-prezervatif-biraktilar-2.jpg

İşçilerin öğrencilerin yurda dönüşünde hala orada oldukları ve öğrencilere yönelik sözlü tacizlerde bulunduğu iddiası endişeyi daha da artırdı.

kiz-yurdunda-ogrencilerin-camasirlarini-karistirip-yataklarina-prezervatif-biraktilar.jpeg

Öğrenciler, yaşanan bu ihlallerin mahremiyet ve güvenlik haklarını ağır şekilde zedelediğini vurgularken, sorumlular hakkında işlem yapılmasını ve güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep etti. Yurt yönetiminden henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
İBB iç karartan senaryoyu açıkladı: 3 günde değişecek
Kar beklerken Meteoroloji'den 4 il için saatli uyarı! : Gök yarılacak 2 gün sürecek
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Tapu sahipleri dikkat! Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
Tapu sahipleri dikkat!
Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
BMW logosunu sessiz sedasız değiştirdi:
BMW logosunu sessiz sedasız değiştirdi:
100 ml'lik şişeleri atmanıza gerek kalmayacak: Avrupa havaalanları el bagajı kurallarını değiştiriyor
100 ml'lik şişeleri atmanıza gerek kalmayacak: Avrupa havaalanları el bagajı kurallarını değiştiriyor
Otomotiv devi yaklaşık 760.000 aracı yangın riski nedeniyle geri çağırıyor
Otomotiv devi yaklaşık 760.000 aracı yangın riski nedeniyle geri çağırıyor
Evinizde otururken aniden karanlıkta kalabilirsiniz: 22 ilçe için uyarı geldi tedbirinizi alın
Yakıt tüketimini düşüren lastik çıktı: Bakın başka ne özellikleri var
Yakıt tüketimini düşüren lastik çıktı: Bakın başka ne özellikleri var
Türkiye
CHP kayyum Gürsel Tekin'in yanındaki Özgür Çelik'i ihraç kararı aldı
CHP kayyum Gürsel Tekin'in yanındaki Özgür Çelik'i ihraç kararı aldı
Son dakika | CHP Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için yapılan üçüncü başvuru da reddedildi
Son dakika | CHP Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için yapılan üçüncü başvuru da reddedildi