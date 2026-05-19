Bahçeli'nin 'süreçte yeni yol haritası' çağrısına AKP'den yanıt: Değerlendireceğiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" adı verilen süreçte yeni bir yol haritasına ihtiyaç duyulduğunu belirten açıklamalarına ilişkin AKP Sözcüsü Ömer Çelik değerlendirmelerde bulundu.

Partisinin MKYK toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çelik, Bahçeli'nin açıklamalarını dikkate aldıklarını ve süreçte yürütülen çalışmaları yeniden değerlendireceklerini söyledi.

AKP'DEN BAHÇELİ'NİN SÖZLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Süreçte Cumhur İttifakı'nın bir ve bütün hareket ettiğini vurgulayan Çelik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına ilişkin şunları söyledi:

"Sayın Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısıyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimat vererek bir devlet politikasına dönüştürmesiyle birlikte Cumhur İttifakı'nın başlattığı bu süreç şu anda devlet politikası olarak devam etmektedir. Burada çok büyük bir tecrübemiz var. Süreçle ilgili doğru yorumlar olduğu kadar yanlış yorumlar da var. Bunlara tek tek değinmeyeceğim. Bu açıdan baktığımızda Terörsüz Türkiye sürecinin hedeflerine ulaşması bakımından Cumhur İttifakı bir ve bütün hareket etmektedir. Bu süreçlerin doğasında kendi ritmi vardır; o açıdan baktığımızda Cumhur İttifakı ve AK Parti açısından bu süreci güçlü bir iradeyle sürdürüyoruz. Burada hedef, terörün ve terör örgütünün Türkiye gündeminden çıkmasıdır. Bununla ilgili olarak da pek çok çalışma yapılmıştır."

AKP Sözcüsü Ömer Çelik

"Siyasi boyutta Cumhur İttifakı’nın ortaya koyduğu bu güçlü irade, Sayın Cumhurbaşkanımızın bunu devlet politikası hâline dönüştüren talimatları ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bu sürece katılmasıyla birlikte kurulan komisyon sayesinde, diğer siyasi partilerin de bu komisyona verdikleri destekle son derece kapsamlı, geniş ve yüksek düzeyde değerlendirmeler yapılmıştır." diyen Çelik sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu süreç güçlü bir şekilde sürdürülmektedir. Komisyon raporunda ve Yüce Meclis’in ilgili değerlendirmelerinde ifade edildiği gibi esas amaç, terör örgütünün silah bırakması ve silah bırakılmasının teyit edilmesiyle birlikte fesih sürecinin tamamlanmasıdır. Tabii yine komisyon raporunda ifade edildiği gibi bununla beraber yapılacak yasal düzenlemeler ve daha sonrasında geliştirilecek bazı politikalar da esastır ve bu çerçeve oluşturulmuştur. Buna AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhur İttifakı olarak imzasını koymuştur. Diğer partiler de imzalarını koydular. Dolayısıyla herkesin iradesini yansıtan bir raporun orada açık ve seçik bir şekilde görüldüğünü ifade edebiliriz. Biz bununla ilgili olarak hem hükümet kanadında hem AK Parti Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanımızın yetkilendirdiği arkadaşlarımızla beraber bu çalışmaları yürütüyoruz ve çalışmalar kesintisiz şekilde sürüyor."

"SAYIN BAHÇELİ’NİN AÇIKLAMALARINI DİKKATE ALARAK ÇALIŞMALARI TEKRAR DEĞERLENDİRECEĞİZ"

"Hatta şunu da söyleyebilirim ki Sayın Bahçeli’nin yaptığı açıklamalar, terörü ve terör örgütünü gündemden çıkarmaya dönük olarak dünyada şimdiye kadar geliştirilmiş literatürü daha ileriye taşıyacak, yeni açılımlar getiren son derece kıymetli açıklamalardır." ifadelerini kullanan AKP Sözcüsü Ömer Çelik sözlerini şöyle noktaladı: