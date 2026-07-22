AKP'li vekilden Diyanet'e 15 Temmuz tepkisi! Yerden yere vurdu

AKP Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Diyanet İşleri Başkanlığının FETÖ’ye karşı 15 Temmuz öncesinde etkili bir din dili geliştiremediğini söyledi. Öz, örgüt mensuplarının toplumdaki terörist algısına uymadığını belirterek, “o tipe uymuyor çünkü adam namaz kılıyor” diyerek Diyanet'in FETÖ'ye karşı yeterli eleştirel dil sunamadığını ifade etti.

TBMM Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki Okul Olaylarını ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu’nda Diyanet İşleri Başkanlığının FETÖ ile mücadeledeki tutumu tartışıldı.

AKP Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Diyanet’in 15 Temmuz darbe girişiminden önce FETÖ’ye karşı daha etkili bir söylem geliştiremediğini söyledi. Öz, örgütün dini söylemleri yoğun biçimde kullandığını ancak Diyanet’in buna karşı toplumda karşılık bulacak dini kavramlara yeterince başvurmadığını savundu.

"DİYANET DİNİ TABİR İLE BAKIŞI DEĞİŞTİREBİLİRDİ"

Osmanlı döneminde devlete karşı çıkan dini gruplar için “mülhit” ve “zındık” gibi ifadeler kullanıldığını hatırlatan Öz, FETÖ için de benzer bir tanımlama yapılabileceğini söyledi.

Öz, eleştirisini şu sözlerle dile getirdi:

"Diyanet İşleri Başkanlığı mesele, tamam, devletin şekli farklı ama bu grup dini bir gruptu, dini söylemi ağır olan bir gruptu. Bu FETÖ'cülerle alakalı yani dikkatimi çeken çok etkili bir dil kullanmadı. Ya, bunu şunun için... Suçlamak adına asla söylemiyorum. Yani buna dini bir tabir kullanılıp insanların onlara bakışı değişebilirdi. 'Terörist' diyorsunuz, bu insanların kafasında teröristsin bir tipi var, o tipe uymuyor çünkü adam namaz kılıyor"

BAŞKAN YARDIMCISI ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hüseyin Hazırlar ise kurumun FETÖ’yü tanımlarken kullandığı ifadeleri açıkladı.

Hazırlar, "Biz ifsat hareketi diyoruz, örgütlü din istismarı diyoruz, örgütten darbeye diyoruz. Dolayısıyla Başkanlık bu konuyla alakalı öncesinde de söyledi, sonrasında da sözünü söylemeye cesaretle devam ediyor" dedi.

HALİL KONAKÇI'NIN BİTMEK BİLMEYEN SORUŞTURMASI

Komisyonda CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal’ın vaiz Halil Konakçı hakkındaki sorusunu da yanıtlayan Hazırlar, "Halil Konakçı'yla alakalı soruşturma devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Hazırlar, “Mehmet Ali Çavuşlu” isimli bir Diyanet personelinin bulunmadığını söyledi. Kamuoyunda “Cübbeli Ahmet” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün de kurum personeli olmadığını belirtti. Tanal'a hakareti ile gündem olmuş olan Mehmet Ali Çavuşlu, yurt dışında diyanet görevlisi olduğu iddia edilmişti.

Manevi danışmanların sertifikalı eğitimlerden geçtiğini kaydeden Hazırlar, personele medya okuryazarlığı, dijital dünyanın çocuklar ve gençler üzerindeki etkileri ve sağlıklı kimlik gelişimi konularında eğitim verildiğini aktardı. (ANKA)