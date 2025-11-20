AKP'li isim Öcalan için partisini uyardı

Terörsüz Türkiye olarak adlandırılan yeni süreç, MHP lideri Bahçeli'nin grup toplantısında "Gerekirse yanıma 3 kişiyi alır, İmralı'ya kendim giderim" açıklamasıyla farklı bir boyut kazandı. Bahçeli'nin açıklamasına AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan temkinli bir yanıt geldi. AKP içinden ise Öcalan'a ilişkin dikkat çeken bir uyarı ve "farklı bir alternatif" önerisi geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ekim 2024'te yaptığı çağrıyla başlayan "Terörsüz Türkiye" sürecinde, TBMM'de kurulan Komisyon'un, İmralı'da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşme talebi tartışılıyor.

Komisyon'un en erken süreçte Öcalan ile görüşmesi gerektiğini savunan Bahçeli, geçtiğimiz gün partisinin TBMM'de düzenlenen grup toplantısında, "Meclis'te kurulan komisyon bu çerçevede karar alamazsa, alırım yanıma üç arkadaşımı, kendi imkânlarımızla İmralı'ya gitmekten gocunmam" dedi.

MHP liderinin açıklaması infial yaratırken, nasıl bir değerlendirme yapacağı merak edilen AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bahçeli'nin açıklamaları cesurca. Sürecin buraya gelmesine eşsiz katılımlar sağladı" demekle yetindi.

AKP İÇİNDE ÖCALAN RAHATSIZLIĞI

Süreç karşılıklı flaş adım ve açıklamalarla devam ederken, AKP'li Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir uyarı ve öneri geldi.

Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, süreçte Öcalan'ın görünür oldukça tepkilerin harlandığı konusunda partisini uyardı.

İmralı ziyaretinin AKP gibi merkez partiler için telafisi güç siyasi riskler barındırdığını ifade eden Tayyar, "‘Terörsüz Türkiye’ projesinin terörü bitirmesi amaçlanırken, siyasi alanı tarumar etmemesi için İmralı programına farklı bir alternatif üretilmesi gerektiğini düşünüyorum" önerisinde bulundu.

Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti ve MHP yönetimi arasında İmralı ziyaretine ilişkin görüş ayrılığı olmadığını ilk ifade edenlerdenim.

Olağanüstü bir gelişme yaşanmazsa komisyon, İmralı yolcusu.

Mevcut durum bu ama bir gözlemimi paylaşmak isterim.

‘Terörsüz Türkiye’ projesinin terörü bitirmesi amaçlanırken, siyasi alanı tarumar etmemesi için İmralı programına farklı bir alternatif üretilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Milletvekillerinin Öcalan’la olası buluşmasına kamuoyunda inanılmaz reaksiyon var.

Süreçte Öcalan görünür hale geldikçe, belirleyici pozisyon üstlendikçe kamuoyu tepkisi harlanıyor.

İmralı ziyareti, AK Parti gibi merkez partiler için telafisi güç siyasi riski içinde barındırıyor.

Takdir partilerin, saha gözlemimi paylaşmak istedim. Naçizane…"

