Son Dakika | Asgari ücret protestosunda tutuklanmıştı: CHP'li genç serbest

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde düzenlenen asgari ücret eylemine katıldıktan sonra tutuklanan CHP Kadıköy İlçe Gençlik Kolları yöneticisi Bilge Kağan Şarbat'ın tahliye edildiğini duyurdu.

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın Şarbat'ın tahliye edildiğini şöyle duyurdu:

"Haksız tutuklama son buldu! Açlık sınırının altındaki asgari ücreti eleştirdiği için tutuklanan Kadıköy Gençlik Kolları yöneticimiz Bilge Kağan Şarbat tahliye edilerek özgürlüğüne kavuştu. Hiçbir arkadaşımızı geride bırakmayacağız."

Bilge Kağan Şarbat

Enflasyon asgari ücret zammını anında yok etti!

ASGARİ ÜCRET PROTESTOSUNDA TUTUKLANMIŞTI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıkladığı 28 bin 75 TL'lik asgari ücretin açlık sınırının altında kalmasını CHP Kadıköy Gençlik Kolları Kadıköy'de 27 Aralık 2025'te protesto etmişti.

"Sefalet ücreti değil, insanca bir yaşam istiyoruz!" düzenlenen protestoda 19 yaşındaki CHP Kadıköy Gençlik Kolları yöneticisi Bilge Kaan Şarbat gözaltına alındı.

Geceyi karakolda gözaltında geçiren Şarbat, 28 Aralık’ta İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. Şarbat’a, protesto sırasında atılan “Çocukların katili saray rejimi” sloganı suçlama olarak yöneltilmişti.

MedyaScope'tan Furkan Karabay'ın haberine göre; hakimlik, delillerin tam olarak toplanmadığını belirterek bu aşamada adli kontrol tedbirlerinin yeterli olmayacağını savundu.

Hakimlik tutuklama kararını “Kaçma şüphesi var” diyerek vermişti.