Ağıralioğlu'ndan TÜİK'e tepki: Alenen fakirleştirme politikasıdır

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yıllık enflasyonu yüzde 30,99 olarak açıklamasına Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, tepki gösterdi.

Açıklanan rakamın gerçekle alakası olmadığını vurgulayan Ağıralioğlu, "En düşük emekli maaşı, açlık sınırının %37 altında. Ama birileri hâlâ çıkıp, '49 aydır enflasyon düşüyor' masalları anlatıyor. Masalla karın doymuyor" dedi.

"ALENEN BİR FAKİRLEŞTİRME POLİTİKASIDIR"

"Bugün TÜİK’in açıkladığı rakamlar, milletin mutfağındaki yangının; sarayın pembe tablolarıyla ne kadar ilgisiz olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur" değerlendirmesini yapan Anahtar Parti Genel Başkanı, "Yıllık enflasyon %30’u aşmış, kira artış oranı %35’e dayanmışken; SSK ve Bağ-Kur emeklisine reva görülen %12,19, memur ve emeklisine verilen %18,60 artış zam değildir. Bu, açıkça ve alenen bir fakirleştirme politikasıdır" tepkisini gösterdi.

Emekliden enflasyon tepkisi: TÜİK yalan makinesi, başka hiçbir şeyi yok onun

"TOPLUMSAL ÇÜRÜMEYE “DUR” DİYECEĞİZ"

"Bugün bu ülkede her dört vatandaştan biri, yoksulluk ve sosyal dışlanma riskiyle yaşıyor. Ama kamu kaynakları; itibara, şatafata, gösterişe harcanmaya devam ediyor. Biz buna seyirci kalmayacağız" ifadelerini kullanan Ağıralioğlu, iktidar vaatlerinden ise şöyle sıraladı:

Devletin israfını keseceğiz.

Gereksiz ve verimsiz tüm harcamaları durduracağız.

Bu kaynakları, yıllardır açlığa mahkûm edilen emeklilerimize seyyanen zam olarak aktaracağız

Bizim yönetimimizde borç stoku çığ gibi büyümeyecek

Bizim yönetimimizde büyüyen şey; milletin sofrası, milletin umudu, milletin refahı olacak

Gelir dağılımındaki bu ahlaksız adaletsizliği bitireceğiz

Toplumsal çürümeye “dur” diyeceğiz

Bu adaletsiz düzeni; susarak değil, seyrederek değil, birlikte değiştirerek bitireceğiz