İbrahim Kahveci İmralı'ya gidiş için Sırrı Süreyya Önder örneğini anlattı

Halk TV’de Ebru Baki'nin sunduğu Para Siyaset programında, İmralı Süreci'nde kurulan komisyonun terör örgütü PKK'nın lideri ile olası görüşmesi tartışıldı.

Gazeteci İbrahim Kahveci ile Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın sürece mesafeli durduğunu ve siyasi sorumluluktan kaçındığını söyledi.

İbrahim Kahveci, Erdoğan’ın İmralı süreciyle ilgili olarak sorumluluğu dünkü AKP Grup Toplantısı'nda Meclis Komisyonu’na yönlendirmesini eleştirdi. Kahveci, “Cumhurbaşkanı sorumluluk komisyonda dediği zaman şunu gördüm: Cumhurbaşkanı bu işin sorumluluğunu almak istemiyor” ifadelerini kullandı.

Geçmişteki Çözüm Süreci'nde Sırrı Süreyya Önder'in tutuklandığını hatırlatan Kahveci, şunları ifade etti:

“Ya Sırrı Süreyya Önder'e Kandil'e git, şuraya git dediler. Sonra hapse attılar. Ben şimdi seslenmek istiyorum. Cumhurbaşkanı iradesini belli etmedikten sonra İmralı'ya giden herkesi hapse atabilirler yarın. Niye İmralı'ya gittiniz diye. Niye? Örnek var. Örnek geçmiş.”

SAYMAZ: ÖCALAN'A NASIL HİTAP EDECEKSİNİZ?

İsmail Saymaz, İmralı’ya olası bir heyet ziyaretinde karşılaşılacak sembolik ve siyasi sorunlara dikkat çekti.

Saymaz, “Mesela milletvekilleri heyeti adaya gitti. Karşınızda Abdullah Öcalan var. Ona nasıl hitap edeceksiniz?” diyerek şunları sordu:

“Abdullah Bey mi diyeceksin? Sayın Öcalan mı diyeceksin? Ne diyeceksin?”

Saymaz, bu tür bir ziyaretin hemen ardından muhalefetin bu durumu siyasi malzeme yapacağını belirtti ve Erdoğan’ın bu riskin farkında olduğunu söyledi. Saymaz şöyle konuştu:

Sayın Cumhurbaşkanı iyi bir siyasetçi olduğu için kendisi de her seçimde bu kartı kullandığı için, bu kartı ısrarla CHP'ye karşı kullandığı için önüne konacağını biliyor. AK Parti'nin bu işten zararsız çıkmasını istiyor ve dolayısıyla kendi hükümetinin sorumluluk alanında olan ve ancak kendi takdiriyle verilecek bir karardan haberi yokmuş gibi davranıyor.

Saymaz, Erdoğan’ın olası bir krizde sorumluluğu üzerinden atabileceğini ifade etti:

"Şimdi yarın komisyon gidip döndükten sonra muhalefet,ne oldu? Bebek katili de Sayın Öcalan oldu dediğinde diyecek ki, "komisyonun takdiri kardeşim. bu hususta bana danışmadılar. Bu hususta komisyon takdir etti. Aslında ben karşıydım. Ben karşıydım. Sayın Bahçeli çok istedi bu işi. Çok ısrar etti. Komisyonda Numan Bey'le öyle takdir etti""

"ERDOĞAN BANA MI SORDUNUZ DERSE NE OLACAK?"

İsmail Saymaz, İmralı'ya gidiş de AKP ve MHP'nin anlaştığını MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın duyurmasına dikkat çekti. Saymaz, AKP'nin konu hakkında tek bir açıklama yapmamasını, "Sanki AK Parti'de herkes 7 uyurlar gibi uyuyanlar gibi uykuya daldılar" sözleri ile eleştirdi.

İmralı'ya gidişin AKP için oy kaybı olduğunda Erdoğan'ın tavrının da şu şekilde değişebileceğini Saymaz şöyle aktardı: