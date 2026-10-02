AKP'li Mücahit Birinci'den partililerine: Her hatamızı darbe girişimi olarak açıklayamayız

AKP'li Fatma Betül Sayan Kaya ile AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı'nın da adının karıştığı fon skandalına ilişkin, iktidara yakın çevrelerce "Fon vurgunu AK Parti'ye seçim operasyonu mu?" iddiaları gündeme getirildi.

Söz konusu iddialara AKP'li Şamil Tayyar'ın ardından eski MKYK üyesi Mücahit Birinci'den de tepki geldi.

"HER HATAMIZI DARBE GİRİŞİMİ OLARAK AÇIKLAYAMAYIZ"

Sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaşımda bulunan Birinci, "Her hatamızı yok seçim operasyonu yok darbe girişimi olarak açıklayamayız." dedi.

Skandalın patlak vermesinin ardından toplumun her kesiminden tepki aldığını belirten Birinci, partisine bir de öneride bulundu.

Birinci, paylaşımında önerisini şu sözlerle dile getirdi:

"Her hatamızı yok seçim operasyonu yok darbe girişimi olarak açıklayamayız. 2 haftadır her kesimden vatandaşımızın öfkesini görüyorum. Hatamızı kabul etsek ve çözüm çabamızı göstersek en etkilisi."