AKP'li Betül Sayan'a bir tekme de Cübbeli Ahmet'ten geldi

Türkiye'yi sarsan fon skandalına Cübbeli Ahmet ismi ile tanınan Ahmet Mahmut Ünlü de katıldı. Ünlü, sert sözlerle eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve AKP'li isimlerin yer aldığı skandala tepki gösterdi. Ünlü, isim verme de Sayan Kaya'yı "Ama yine de hacca ve umreye gidip, beş vakit kılanların bazılarının helâl haram hassâsiyeti gözetmeyip bu işlere bulaşarak kul haklarını yedikleri maalesef görülüyor" sözleri ile eleştirdi. Sayan Kaya'nın fon skandalının baş aktörü Muhammed Yarız'ın özel jeti ile hacca gittiği iddia edilmişti. Sayan Kaya yalanlamıştı.

"İnsanlar faizden ve haramdan kaçayım derken onların bu iyi niyetini istismar ederek haram yiyenler iki cihanda da felah bulamazlar" diyen Cübbeli Ahmet sosyal medya hesaplarından şunu paylaştı:

"Spekülasyonlu hisse, fon ve borsa muâmelelerinin câiz olmadığı hakkında televizyonlarda birçok sorulara cevap verdim ve bu hususta “Fâizli Muâmeleler” kitabımın içerisinde bir bölüm ayırdım. YouTube'da bu konuda videolarımı bulabilirsiniz. Ama yine de hacca ve umreye gidip, beş vakit kılanların bazılarının helâl haram hassâsiyeti gözetmeyip bu işlere bulaşarak kul haklarını yedikleri maalesef görülüyor. Üzerinde kul hakkı bulunarak ölenler sadece namaz abdestle kurtaracaklarını sanmasınlar. Nitekim ulemâ: “Bir şahsın bir peygamber kadar sâlih ameli bulunsa fakat üzerinde yarım dirhem miktarı başka bir kulun hakkı kalsa onu ödeyinceye kadar cennete giremez” (el-İmâmü’r-Rabbânî, el-Mektûbât, cilt:2, mektûb rakamı:87) buyurmuştur. İnsanlar faizden ve haramdan kaçayım derken onların bu iyi niyetini istismar ederek haram yiyenler iki cihanda da felah bulamazlar. Bu işe bulaşan babam olsa ben harama haram derim ve Allah için nasîhatimi yaparım. Ama bu dünyâ hırsı maalesef Müslümanları da dünyâda belâya, âhirette azaba doğru sürüklüyor. Allah âkıbetimizi hayr eylesin. Âmîn!"