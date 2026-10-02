Şamil Tayyar eski bakanın oğlunu dövmek istedi! Ama mecazen...

Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül’ün, fon skandalındaki hissedeki yaklaşık 1000 katlık yükselişe ilişkin sözleri AKP'de kriz çıkardı. AKP’li eski milletvekili Şamil Tayyar, Gönül’ü dövmek istediğini yazıp 'mecazen' notu düştü.





1000 KATLIK YÜKSELİŞ SORULDU

Fon soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılan eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül’e, bir hissede yaşanan yaklaşık 1000 katlık artış soruldu.

Gönül’e, bu yükselişin SPK denetiminden nasıl kaçtığı ve fonlarla bağlantılı manipülasyon iddialarının neden daha önce tespit edilemediği yönünde sorular yöneltildi.

Gönül ise yüksek oranlı artışların tek başına manipülasyon anlamına gelmeyeceğini savundu.

Gönül, bir hisseye yoğun talep gelmesinin doğrudan manipülasyon olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek, “Halk teveccüh eder de bir hisseye yığılma olursa onu hemen ‘manipülasyon’ olarak sınıflandıramayız” dedi.

Söz konusu işlemlerin araştırılması gerektiğini söyleyen Gönül, “Bunu soruşturup delillendirmemiz gerekir. Bu da bugünden yarına olmaz. Ortalama üç-dört aylık bir süreç alır” ifadelerini kullandı.

TAYYAR'DAN SERT TEPKİ

Gönül’ün açıklamaları, özellikle “halkın teveccühü” ifadesi nedeniyle sosyal medyada tartışma yarattı.

AKP’li eski milletvekili Tayyar da Gönül’ün sözlerine tepki gösterdi. Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu halde bile dalga geçebiliyor. Mecazi manada söylüyorum. Bunu alıp bir güzel döveceksin” dedi.

ESKİ SPK BAŞKANI, AKP'Lİ ESKİ BAKANIN OĞLU

Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül’ün babası Vecdi Gönül, 21, 22, 23 ve 24. Dönemlerde AKP'den Kocaeli, İzmir ve Antalya'dan milletvekili seçildi.

Vecdi Gönül, AKP hükümetleri döneminde, 2002–2011 yılları arasında aralıksız olarak bu görevi sürdürdü.

Gönül, daha sonra 2015 yılında geçici seçim hükümetinde kısa bir süre daha aynı bakanlığa getiri