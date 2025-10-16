AKP ve DEM Parti arasında 'Umut Hakkı' polemiği! Zengin 'Duymadım' dedi Doğan 'Açıkça söylüyoruz' dedi

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in İmralı Süreci'nde "Toptan bir af olmayacağı” yönündeki açıklamalarına yanıt verdi.

Doğan, “Özlem Hanım'ın. Şimdi tahminler üzerine konuşmayalım derim. Dolayısıyla biz de tahminler üzerine konuşmak istemiyoruz” dedi.

DEM Parti’nin af çalışmaları ile ilgili bilgi veren Doğan, parti kurullarının yasa değişikliği talepleri üzerinde çalıştığını belirtti:

Öcalan sloganı krizi derinleşiyor! AKP'den DEM Parti'ye peş peşe çok sert tepkiler

“Bizim Türkiye'nin ihtiyaçlarına ilişkin çalışmalarımız var. Hukuk Komisyonumuz çalışıyor, Meclis Komisyonumuz çalışıyor, Komisyon Koordinasyonumuz çalışıyor, Merkez Yürütme Kurulumuz çalışıyor. Eş Genel Başkanımız çok net bir biçimde ne istediğimizi, DEM Parti'nin taleplerinin neler olduğunu, Türkiye'nin ihtiyaçlarını grup toplantısında ifade etti.”

Temel yasalarda düzenleme çağrısını da yineleyen Doğan, “Terörle Mücadele Kanunu, Türk Ceza Kanunu, İnfaz Yasası başta olmak üzere temel yasalarda acilen düzenlemeler yapılması gerektiğini biz yıllardır söylüyoruz” ifadelerini kullandı.

İktidar medyası duyurdu! AKP Öcalan'a Umut Hakkı talebine kapıyı kapattı

Doğan, bu düzenlemelerin yalnızca bir İmralı Süreci'ne bağlı olarak değil, Türkiye'nin “acil ve temel ihtiyaçları” olarak ele alınması gerektiğini söyledi.

"ÖZLEM HANIM'IN DUYMAMIŞ OLMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan için 'Umut Hakkı' da AKP ve DEM Parti arasında gerilim yarattı.

Zengin’in “umut hakkı talep edilmedi” sözleri hakkında Doğan, şu ifadeleri kullandı:

“Umut hakkı meselesini Özlem Hanım'ın duymamış olması mümkün değil. Çünkü umut hakkı ile ilgili Sayın Bahçeli, Sayın Öcalan'a yaptığı ilk çağrıda Meclis'te, Meclis'in çatısı altında açık bir biçimde ‘örgütünü lağv etsin, gerekeni yapsın, sonra gelsin Meclis çatısı altında gerekirse umut hakkı uygulansın’ dedi.”

"AÇIKÇA SÖYLÜYORUZ"

Bir yılı aşkın süredir aynı konunun tartışıldığını belirten Doğan, bu taleplerin açıkça dile getirildiğini vurguladı:

“Tokalaşmadan bu yana bir yılı aşkın zaman geçti. Ama hâlâ ‘umut hakkı söylendi, söylenmedi, DEM heyeti söyledi...’ Biz böyle gizli kapılar ardında söylemiyoruz ki bunu, açıkça söylüyoruz.”

"UMUT HAKKI TARTIŞILMALI"

Açıklamasının sonunda Umut Hakkı'nın tartışılmasına gerektiğine bir kez daha şöyle dikkat çekti: