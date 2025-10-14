İktidar medyası duyurdu! AKP Öcalan'a Umut Hakkı talebine kapıyı kapattı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de başlattığı İmralı Süreci TBMM'de kurulan komisyon ile devam ediyor. Bahçeli, süreci başlatırken terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan için 'Umut Hakkı'nı da gündeme getirmişti.

Süreç devam ederken de DEM Parti birçok kez Umut Hakkı'nı tartışmaya açmış hatta Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bu konuda gerilmişti.

Adalet Bakanı ve DEM Parti arasında kriz

UMUT HAKKI'NA AKP KANADINDAN DESTEK GELDİ

Dün eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın "Gerekirse İmralı'ya gider Öcalan ile görüşürüm" deyip Umut Hakkı'nı AKP kanadında gündeme getirmesinin ardından iktidar medyası dikkat çeken bir habere imza attı.

Bülent Arınç: Gönüllü yoksa gerekirse İmralı'da Öcalan ile görüşürüm

TEYİT GELİNCE YASAL DÜZENLEMELER BAŞLATILACAK

'Silah bırakma süreci tamamlandı' teyidi alınınca Meclis'ten yasa çıkarılacak ve müstakil bir düzenleme TBMM'ye getirilecek. Kanunda tanımlar ve kimlere yönelik olduğuna dair hükümler olacak.

Türkiye Gazetesi, AKP'li kurmayların konu ile ilgili görüşlerine yer verdi.

"ÖCALAN'A AF OLMAYACAK"

Kurmayların, silah bırakan PKK'lıların için halihazırda düzenleme olduğunu hatırlatarak şunları kaydettiği aktarıldı:

"Bu çerçeve yasada, genel af, Öcalan’a af veya başka bir infaz düzenlemesi olmayacak. Sadece silah bırakan ve feshedilen bir terör örgütünün üyelerinin durumu tarif edilecek. Şu anda, TCK’nın ‘Etkin pişmanlık’ başlığı ile düzenlenen 221’inci maddesinin 2’nci fıkrasında “Örgüt üyesinin, örgütün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suçun işlenişine iştirak etmeksizin, gönüllü olarak örgütten ayrıldığını ilgili makamlara bildirmesi hâlinde, hakkında cezaya hükmolunmaz” şeklinde bir düzenleme var. Yeni yapılacak düzenlemede de benzer bir hüküm olacak. Bu yasa tamamen suça bulaşmamış olanları ilgilendirecek. Yasanın çıkması ile birlikte suça bulaşmamışsa, rahatlıkla Türkiye’ye toplumsal hayata karışabilecekler"

SÜRECİN ÖZEL BİR AŞAMASI DAHA VARMIŞ



Suça bulaşan terör örgüt üyeleri için de özel bir aşama olduğu haberden öğrenildi. Türkiye Gazetesi iktidarın 'kapsamlı bir infaz indirimi veya denetimli serbestlik hükümlerinin yeniden değerlendirilmesi' başlıları altında incelenecek.

"UMUT HAKKI TARTIŞAMAYA AÇILMAYACAK"



AKP kaynaklarının da Umut Hakkı'nı tartışmaya bile açmayacağı öğrenildi. AKP kaynaları şöyle konuşmuş: