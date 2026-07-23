Havasız otomobil lastiği yaptılar: Hiç patlamıyor çivi de girse fark etmiyor

Uzun süredir üzerinde çalışılan havasız lastik, sonunda gerçek oldu.

Japonlar, sonunda havasız lastik yaptılar. Hiç patlamıyor. Çivi de girse fark etmiyor.

Donanım Haber'den Onur Seven'in haberine göre lastiklere basınçlı hava verilmiyor. Bunun yerine lastiğin içinde yer alan termoplastik reçineden üretilmiş esnek destek kolları, aracın ve taşıdığı yükün ağırlığını kaldırıyor ve darbeleri de emiyor.

Üretimi yapan Bridgestone mühendisi Masaki Ota, bu teknolojideki en büyük ilerlemenin daha sert malzemeler kullanmak yerine yükü lastik geneline daha dengeli dağıtan esnek bir yapı geliştirilmesi olduğunu bildirdi.

Lastiklerin içinde hava bulunmadığı için çivi batması ya da darbe nedeniyle patlama veya inme riski bulunmuyor.

AirFree lastikler ilk olarak Japonya'nın Higashiomi kentinde kullanıma sundu.

ŞİMDİLİK SORUN HIZ LİMİTİ

Lastiklerin şu anda tek sorunu hızlı otomobillerde kullanılamaması.

Şimdilik küçük araçlarda denendiği belirtimliyor. Habere göre; güvenlik gerekçesiyle bu araçlar için belirlenen maksimum hız limiti ise saatte 20 kilometre ile sınırlandırılmış durumda.

Bu lastiklerin binek arabalar için de uygun olmasına ve seri üretime geçilmesine çalışılıyor.