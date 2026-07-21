Sıfır otomobilde faizler sıfırlandı! İşte güncel kampanya listesi
Sıfır km araç piyasasında satışları hareketlendirmek için markalar dev finansman hamlesini başlattı. İşte 5 milyon TL'ye varan limitler, %0 faiz ve uygun vade seçenekleriyle güncellenen tüm otomobil kredi kampanyaları.
Otomobil piyasasındaki durgunluğu aşmak ve satış hacimlerini artırmak amacıyla otomotiv markaları peş peşe yeni finansman kampanyalarını duyurdu. Yılın dikkat çeken bu döneminde, nakit indirimlerinin yanı sıra sıfır faizli kredi imkanları ve esnek ödeme seçenekleri öne çıkıyor. İşte farklı bütçelere ve modellere göre şekillenen güncel sıfır kilometre otomobil kredi kampanyalarının tam listesi...
Sıfır kilometre otomobil pazarında gözlemlenen talep daralması, üretici ve distribütör firmaları harekete geçirdi. Satış grafiklerini yeniden yukarı taşımayı hedefleyen markalar, tüketicilere yönelik cazip finansman desteklerini devreye soktu. Fiyat indirimlerinin yanı sıra özellikle faizsiz kredi seçenekleri, araç satın almayı planlayanların odağında yer alıyor.
BMW: 5 milyon TL’ye kadar, 5 ay vadeli %0 faiz imkanı.
Togg: 2 milyon 475 bin TL kredi için 48 ay vade ve %3,25 faiz oranı.
Audi: 2 milyon TL’ye kadar, 6 ay vadeli %0 faiz seçeneği.
Toyota: 1,5 milyon TL’ye kadar, 6 ay vadeli %0 faiz avantajı.
Skoda: 1 milyon TL’ye kadar, 6 ay vadeli %0 faizli kredi.
BYD: 1 milyon TL’ye kadar, 12 ay vadeli %1,99 faiz oranı.
MG: 700 bin TL’ye kadar, 6 ay vadeli %0 faiz.
Nissan: 600 bin TL’ye kadar, 12 ay vadeli %0 faiz imkanı.
Opel: 600 bin TL’ye kadar, 12 ay vadeli %1,89 faiz seçeneği.
Ford: 300 bin TL’ye kadar, 6 ay vadeli %0 faiz.
Suzuki: 300 bin TL’ye kadar, 6 ay vadeli %0 faiz.
Citroen: 300 bin TL’ye kadar, 12 ay vadeli %0 faiz avantajı.
Cupra: 300 bin TL’ye kadar, 12 ay vadeli %0 faiz imkanı.
Fiat: 300 bin TL’ye kadar, 12 ay vadeli %0 faiz.
Hyundai: 250 bin TL’ye kadar, 12 ay vadeli %0,99 faiz oranı.
Renault: 200 bin TL’ye kadar, 6 ay vadeli %0 faiz seçeneği.
Dacia: 150 bin TL’ye kadar, 6 ay vadeli %0 faiz.
KIA: 100 bin TL’ye kadar, 12 ay vadeli %0 faizli kredi imkanı.