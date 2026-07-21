Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Otomotiv Sıfır otomobilde faizler sıfırlandı! İşte güncel kampanya listesi

Sıfır otomobilde faizler sıfırlandı! İşte güncel kampanya listesi

Sıfır km araç piyasasında satışları hareketlendirmek için markalar dev finansman hamlesini başlattı. İşte 5 milyon TL'ye varan limitler, %0 faiz ve uygun vade seçenekleriyle güncellenen tüm otomobil kredi kampanyaları.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Sıfır otomobilde faizler sıfırlandı! İşte güncel kampanya listesi - Fotoğraf: 1
1 20

Otomobil piyasasındaki durgunluğu aşmak ve satış hacimlerini artırmak amacıyla otomotiv markaları peş peşe yeni finansman kampanyalarını duyurdu. Yılın dikkat çeken bu döneminde, nakit indirimlerinin yanı sıra sıfır faizli kredi imkanları ve esnek ödeme seçenekleri öne çıkıyor. İşte farklı bütçelere ve modellere göre şekillenen güncel sıfır kilometre otomobil kredi kampanyalarının tam listesi...

Sıfır otomobilde faizler sıfırlandı! İşte güncel kampanya listesi - Fotoğraf: 2
2 20

Sıfır kilometre otomobil pazarında gözlemlenen talep daralması, üretici ve distribütör firmaları harekete geçirdi. Satış grafiklerini yeniden yukarı taşımayı hedefleyen markalar, tüketicilere yönelik cazip finansman desteklerini devreye soktu. Fiyat indirimlerinin yanı sıra özellikle faizsiz kredi seçenekleri, araç satın almayı planlayanların odağında yer alıyor.

Sıfır otomobilde faizler sıfırlandı! İşte güncel kampanya listesi - Fotoğraf: 3
3 20

BMW: 5 milyon TL’ye kadar, 5 ay vadeli %0 faiz imkanı.

Sıfır otomobilde faizler sıfırlandı! İşte güncel kampanya listesi - Fotoğraf: 4
4 20

Togg: 2 milyon 475 bin TL kredi için 48 ay vade ve %3,25 faiz oranı.

Sıfır otomobilde faizler sıfırlandı! İşte güncel kampanya listesi - Fotoğraf: 5
5 20

Audi: 2 milyon TL’ye kadar, 6 ay vadeli %0 faiz seçeneği.

Sıfır otomobilde faizler sıfırlandı! İşte güncel kampanya listesi - Fotoğraf: 6
6 20

Toyota: 1,5 milyon TL’ye kadar, 6 ay vadeli %0 faiz avantajı.

Sıfır otomobilde faizler sıfırlandı! İşte güncel kampanya listesi - Fotoğraf: 7
7 20

Skoda: 1 milyon TL’ye kadar, 6 ay vadeli %0 faizli kredi.

Sıfır otomobilde faizler sıfırlandı! İşte güncel kampanya listesi - Fotoğraf: 8
8 20

BYD: 1 milyon TL’ye kadar, 12 ay vadeli %1,99 faiz oranı.

Sıfır otomobilde faizler sıfırlandı! İşte güncel kampanya listesi - Fotoğraf: 9
9 20

MG: 700 bin TL’ye kadar, 6 ay vadeli %0 faiz.

Sıfır otomobilde faizler sıfırlandı! İşte güncel kampanya listesi - Fotoğraf: 10
10 20

Nissan: 600 bin TL’ye kadar, 12 ay vadeli %0 faiz imkanı.

Sıfır otomobilde faizler sıfırlandı! İşte güncel kampanya listesi - Fotoğraf: 11
11 20

Opel: 600 bin TL’ye kadar, 12 ay vadeli %1,89 faiz seçeneği.

Sıfır otomobilde faizler sıfırlandı! İşte güncel kampanya listesi - Fotoğraf: 12
12 20

Ford: 300 bin TL’ye kadar, 6 ay vadeli %0 faiz.

Sıfır otomobilde faizler sıfırlandı! İşte güncel kampanya listesi - Fotoğraf: 13
13 20

Suzuki: 300 bin TL’ye kadar, 6 ay vadeli %0 faiz.

Sıfır otomobilde faizler sıfırlandı! İşte güncel kampanya listesi - Fotoğraf: 14
14 20

Citroen: 300 bin TL’ye kadar, 12 ay vadeli %0 faiz avantajı.

Sıfır otomobilde faizler sıfırlandı! İşte güncel kampanya listesi - Fotoğraf: 15
15 20

Cupra: 300 bin TL’ye kadar, 12 ay vadeli %0 faiz imkanı.

Sıfır otomobilde faizler sıfırlandı! İşte güncel kampanya listesi - Fotoğraf: 16
16 20

Fiat: 300 bin TL’ye kadar, 12 ay vadeli %0 faiz.

Sıfır otomobilde faizler sıfırlandı! İşte güncel kampanya listesi - Fotoğraf: 17
17 20

Hyundai: 250 bin TL’ye kadar, 12 ay vadeli %0,99 faiz oranı.

Sıfır otomobilde faizler sıfırlandı! İşte güncel kampanya listesi - Fotoğraf: 18
18 20

Renault: 200 bin TL’ye kadar, 6 ay vadeli %0 faiz seçeneği.

Sıfır otomobilde faizler sıfırlandı! İşte güncel kampanya listesi - Fotoğraf: 19
19 20

Dacia: 150 bin TL’ye kadar, 6 ay vadeli %0 faiz.

Sıfır otomobilde faizler sıfırlandı! İşte güncel kampanya listesi - Fotoğraf: 20
20 20

KIA: 100 bin TL’ye kadar, 12 ay vadeli %0 faizli kredi imkanı.

Otomotiv Araba Kredi
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro