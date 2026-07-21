Sıfır otomobilde faizler sıfırlandı! İşte güncel kampanya listesi

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Otomobil piyasasındaki durgunluğu aşmak ve satış hacimlerini artırmak amacıyla otomotiv markaları peş peşe yeni finansman kampanyalarını duyurdu. Yılın dikkat çeken bu döneminde, nakit indirimlerinin yanı sıra sıfır faizli kredi imkanları ve esnek ödeme seçenekleri öne çıkıyor. İşte farklı bütçelere ve modellere göre şekillenen güncel sıfır kilometre otomobil kredi kampanyalarının tam listesi...