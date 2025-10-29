Gürel Yurttaş
Zorbay Küçük'ün son 5 yılda yönettiği maçlar: Babası Galatasaray'dan ne aldı? Oğlu ile neden küs kaldı?
Türkiye, Zorbay Küçük'ü konuşuyor.
Türkiye Futbol Federasyonu bahis oynayan hakemleri açıkladı açıklamasına da bunların içinde en çok konuşulanı Zorbay Küçük. Çünkü Zorbay Küçük, Süper Lig'de son 5 yılda en çok maç yöneten hakemlerden biri.
Aslında ben inanamadım!
Zorbay Küçük gibi temiz yüzlü birinin bu işlere girmesi inanılacak gibi değildi benim gözümde.
Ekonomi tahsili yapmış, eğitimli genç bir insanın hakemlikte de kariyer yapmışken bahis işlerine bulaşması... Neden? Paraya mı ihtiyacı vardı? Gözünü maddi hırs mı bürüdü? Halbuki kendi mesleğinin yanı sıra hakemlikten de artık iyi para kazanılıyordu.
Nedenini bilemiyorum. Belki anlatırsa bir gün öğreniriz.
Ama şöyle arşivi bir karıştırdığımda neler çıktı karşıma; size de aktarayım.
BABASI FEYZULLAH KÜÇÜK VE GALATASARAY
Zorbay Küçük'ün babası Feyzullah Küçük futbolcuydu. Futbolcu derken; öyle sıradan değildi yani. Döneminin en iyilerindendi.
Malatyaspor'un en başarılı yıllarında ilk 11'inin önde gelenlerindendi.
1986-87 sezonuydu. Beşiktaş'la Galatasaray şampiyonluk yarışı yapıyordu, son haftalara da Beşiktaş önde girmişti. Şampiyonluğun kesin favorisi olarak gösteriliyordu.
Ligin sonları yaklaşırken; 33. haftada Malatyaspor-Galatasaray maçı vardı. O yıllarda muhabirdim; iyi bilirim. Herkesin dilinde Galatasaray'ın Malatyasporlu futbolculara teşvik primi olarak birer sıfır otomobil gönderdiği vardı. Arabalar da Tofaş Doğan! Dönemin en popüler otomobili. O zaman araba almak kolay değildi öyle. Sıraya girerdin, aylar sonra çıkardı. Bunlara hemen verilecekti.
Hatta dönemin Malatyaspor Başkanı Nurettin Güven, yıllar sonra bir röportajda şunları söylemişti:
"Galatasaraylılar benim futbolculara Ceyhun'a, Feyzullah'a üç beş kişiye daha araba veriyorlardı. Bunu da duydum. Şimdi bir başkansın. Eğer sen kulüpte ne oluyor hepsinden haberin olur. Sen bunu duyup, bende Beşiktaş taraftarıyım, ben Beşiktaş'ın kazanmasını istiyorum. Eee, adam diyor ki biz alırız maçı. Eee alırsan okey. Sen madem alırsan ben de onlara prim verdim. Malatyaspor, Beşiktaş'tan maçı aldı o tarihte Galatasaray şampiyon oldu."
Feyzullah Küçük, futbolu bıraktıktan sonraki yıllarında Galatasaray'ın futbol okulunda görev de yaptı.
BABA-OĞUL NEDEN YILLARCA KÜS KALDI?
Feyzullah Küçük ile oğlu Zorbay Küçük'ün yıllarca küs kaldığı da biliniyor.
Yine arşive bakalım. Zorbay Küçük 27 yaşında. Hakemlikte ilk dönemi. Galatasaray'ın 4-1 kazandığı Kayserispor maçını yönetmiş. Bu da tartışma yaratmış. Nedeni de babasının Galatasaray futbol okulunda görev yapması. 3 Şubat 2020'deki Hürriyet gazetesindeki haberden aktarıyorum:
"Galatasaray-Kayserispor maçının hakemi Zorbay Küçük, haftanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Bunun da nedeni Küçük’ün babası Feyzullah Küçük’ün Galatasaray Futbol Okulu’nda olması! Bu yüzden Zorbay Küçük’ün Galatasaray maçına verilmesinin etik olmadığı tartışması yaşandı. Genç hakemin babası Malatyaspor'un efsane isimlerinden Feyzullah Küçük. Sürati ve tekniğiyle sahalarda fırtına gibi esen; attığı goller ve asistlerle de dönemin öne çıkan futbolcularındandı.
Ancak baba-oğul Küçük’lerin öyküsü adeta bir Yeşilçam filmi gibi. Ve oldukça trajik bir ilişki söz konusu… Çünkü baba-oğul uzun yıllardır görüşmüyor. Ajansspor'un haberine göre; Zorbay Küçük, adının babasıyla anılmasını dahi istemiyor. Peki neden? İşte Zorbay Küçük ile babası Feyzullah Küçük arasında yaşananlar: Feyzullah Küçük, uzun yıllar önce eşi Güler Hanım’dan ayrılır. Zorbay ve ağabeyi Mehmet Can, bu evliliktendir. Zobay ve ağabeyi, hafta sonları enişteleri Yüksel Erdem ile birlikte babalarını görmeye yanına gider. Bir gün baba Küçük, aracılar vasıtasıyla Yüksel Erdem’e haber yollar ve çocuklarını bir daha yanına getirmemesini, çünkü onları artık görmek istemediği söyler.
Zorbay ve ağabeyi Mehmet Can, zor şartlar altında büyüdü. Bu yüzden de Zorbay Küçük, babasını o günden sonra görmedi. Zorbay Küçük okuyup ekonomist olurken, ağabeyi de tekstil mühendisi olarak hayatını kazandı. Ama iki kardeş de babaları gibi hakem de oldu. Fakat Zorbay Küçük, hakem olurken etkilendiği isim babası değil, ağabeyi Mehmet Can’dı."
ZORBAY KÜÇÜK'ÜN SÜPER LİG'DE SON 5 SEZONDA YÖNETTİĞİ MAÇLAR
Şimdi gelelim Zorbay Küçük'ün son 5 yılda yönettiği Süper Lig maçlarına.
Aşağıda tek tek sıraladım.
O maçlarda verdiği kararları tartışmıyorum. Sonuçları, gösterdiği kartları belirtiyorum.
İçlerinde şampiyon olan takımların maçları da var, ligden düşenlerin de.
Kiminde kart yağmuru yaşanmış. Kırmızılar havalarda uçuşmuş.
İşte Zorbay Küçük'ün Süper Lig'de son 5 sezonda yönettiği maçlar:
2021-22
Beşiktaş-Çaykur Rize: 3-0
3 sarı kart
Alanyaspor-Giresunspor: 1-0
7 sarı kart
Hatayspor-Gaziantep FK: 2-1
7 sarı kart
Malatyaspor-Başakşehir: 1-3
4 sarı kart
Kayserispor-Göztepe: 1-1
6 sarı kart
Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: 4-0
2 sarı kart
Antalyaspor-Trabzonspor: 2-1
5 sarı kart
Galatasaray-Başakşehir: 1-1
10 sarı kart, 1 kırmızı kart
Gaziantep FK-Karagümrük: 3-1
4 sarı kart
Malatyaspor-Beşiktaş: 1-1
4 sarı kart
Trabzonspor-Kasımpaşa: 1-0
6 sarı kart, 2 kırmızı kart
Giresunspor-Fenerbahçe: 1-2
6 sarı kart, 1 kırmızı kart
Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1
3 sarı kart, 1 kırmızı kart
Başakşehir-Antalyaspor: 0-1
3 sarı kart
Göztepe-Alanyaspor: 0-2
3 sarı kart
Trabzonspor-Beşiktaş: 1-1
7 sarı kart, 1 kırmızı kart
2022-23
Karagümrük-Alanyaspor: 2-4
5 sarı kart
Giresunspor-Konyaspor: 0-1
3 sarı kart
İstanbulspor-Beşiktaş: 2-2
4 sarı kart
Kasımpaşa-Gaziantep FK: 1-0
3 sarı kart
Fenerbahçe-Başakşehir: 1-0
3 sarı kart
Trabzonspor-Konyaspor: 2-2
2 sarı kart, 1 kırmızı kart
Giresunspor-Gaziantep FK: 2-1
8 sarı kart
Galatasaray-Ankaragücü: 2-1
5 sarı kart
Beşiktaş-Kasımpaşa: 2-1
6 sarı kart
Hatayspor-Trabzonspor: 2-1
6 sarı kart
Sivasspor-Beşiktaş: 1-0
4 sarı kart
Alanyaspor-Başakşehir: 1-0
3 sarı kart, 1 kırmızı kart
Konyaspor-Galatasaray: 2-1
10 sarı kart
Kayserispor-Ümraniyespor: 3-1
1 sarı kart, 1 kırmızı kart
Giresunspor-Başakşehir: 2-4
5 sarı kart
Sivasspor-Fenerbahçe: 1-3
4 sarı kart, 1 kırmızı kart
Fenerbahçe-Antalyaspor: 2-0
4 sarı kart
Ümraniyespor-Giresunspor: 0-1
6 sarı kart
2023-24
Trabzonspor-Antalyaspor: 1-0
1 sarı kart
Beşiktaş-Sivasspor: 2-0
6 sarı kart
Fenerbahçe-Başakşehir: 4-0
5 sarı kart
Antalyaspor-Galatasaray: 0-2
4 sarı kart
Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-3
14 sarı kart, 1 kırmızı kart
Ankaragücü-Beşiktaş: 1-1
3 sarı kart
Samsunspor-Kasımpaşa: 4-2
1 sarı kart
Kayserispor-Fenerbahçe: 3-4
11 sarı kart, 2 kırmızı kart
Sivasspor-Galatasaray: 1-1
11 sarı kart, 1 kırmızı kart
Konyaspor-Antalyaspor: 1-1
5 sarı kart
Trabzonspor-Karagümrük: 5-1
3 sarı kart
Başakşehir-Beşiktaş: 1-1
6 sarı kart
Kasımpaşa-Konyaspor: 0-2
7 sarı kart
Pendikspor-Kayserispor: 1-2
5 sarı kart, 1 kırmızı kart
Gaziantep FK-Karagümrük: 3-1
5 sarı kart, 1 kırmızı kart
2024-25
Adanaspor-Göztepe: 0-0
3 sarı kart
Sivasspor-Eyüpspor: 0-1
5 sarı kart
Bodrumspor-Başakşehir: 0-1
2 kırmızı kart
Beşiktaş-Eyüpspor: 2-1
5 sarı kart
Trabzonspor-Başakşehir: 1-0
4 sarı kart
Hatayspor-Kayserispor: 0-1
1 sarı kart
Beşiktaş-Kasımpaşa: 1-3
8 sarı kart, 1 kırmızı kart
Çaykur Rize-Trabzonspor: 3-1
5 sarı kart
Samsunspor-Alanyaspor: 1-1
5 sarı kart
Trabzonspor-Kasımpaşa: 2-2
6 sarı kart
Göztepe-Çaykur Rize: 3-0
Alanyaspor-Konyaspor: 2-1
7 sarı kart
Kayserispor-Samsunspor: 0-1
3 sarı kart
Trabzonspor-Sivasspor: 4-0
2 sarı kart
Antalyaspor-Başakşehir: 0-0
7 sarı kart
Çaykur Rize-Galatasaray: 1-2
5 sarı kart
Sivasspor-Konyaspor: 1-1
6 sarı kart, 1 kırmızı kart
Beşiktaş-Gaziantep FK: 1-2
4 sarı kart, 1 kırmızı kart
Samsunspor-Kasımpaşa: 0-2
4 sarı kart
Başakşehir-Gaziantep FK: 2-1
5 sarı kart, 2 kırmızı kart
2025-26
Kocaelispor-Samsunspor: 0-1
4 sarı 1 kırmızı kart
Başakşehir-Eyüpspor: 0-0
9 sarı kart
Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği: 1-0
6 sarı kart
Alanyaspor-Galatasaray: 0-1
3 sarı kart
Trabzonspor-Eyüpspor: 2-0
5 sarı kart