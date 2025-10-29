Zorbay Küçük'ün son 5 yılda yönettiği maçlar: Babası Galatasaray'dan ne aldı? Oğlu ile neden küs kaldı?

Türkiye, Zorbay Küçük'ü konuşuyor.

Türkiye Futbol Federasyonu bahis oynayan hakemleri açıkladı açıklamasına da bunların içinde en çok konuşulanı Zorbay Küçük. Çünkü Zorbay Küçük, Süper Lig'de son 5 yılda en çok maç yöneten hakemlerden biri.

Aslında ben inanamadım!

Zorbay Küçük gibi temiz yüzlü birinin bu işlere girmesi inanılacak gibi değildi benim gözümde.

Ekonomi tahsili yapmış, eğitimli genç bir insanın hakemlikte de kariyer yapmışken bahis işlerine bulaşması... Neden? Paraya mı ihtiyacı vardı? Gözünü maddi hırs mı bürüdü? Halbuki kendi mesleğinin yanı sıra hakemlikten de artık iyi para kazanılıyordu.

Nedenini bilemiyorum. Belki anlatırsa bir gün öğreniriz.

Ama şöyle arşivi bir karıştırdığımda neler çıktı karşıma; size de aktarayım.

BABASI FEYZULLAH KÜÇÜK VE GALATASARAY

Zorbay Küçük'ün babası Feyzullah Küçük futbolcuydu. Futbolcu derken; öyle sıradan değildi yani. Döneminin en iyilerindendi.

Malatyaspor'un en başarılı yıllarında ilk 11'inin önde gelenlerindendi.

1986-87 sezonuydu. Beşiktaş'la Galatasaray şampiyonluk yarışı yapıyordu, son haftalara da Beşiktaş önde girmişti. Şampiyonluğun kesin favorisi olarak gösteriliyordu.

Ligin sonları yaklaşırken; 33. haftada Malatyaspor-Galatasaray maçı vardı. O yıllarda muhabirdim; iyi bilirim. Herkesin dilinde Galatasaray'ın Malatyasporlu futbolculara teşvik primi olarak birer sıfır otomobil gönderdiği vardı. Arabalar da Tofaş Doğan! Dönemin en popüler otomobili. O zaman araba almak kolay değildi öyle. Sıraya girerdin, aylar sonra çıkardı. Bunlara hemen verilecekti.

Hatta dönemin Malatyaspor Başkanı Nurettin Güven, yıllar sonra bir röportajda şunları söylemişti:

"Galatasaraylılar benim futbolculara Ceyhun'a, Feyzullah'a üç beş kişiye daha araba veriyorlardı. Bunu da duydum. Şimdi bir başkansın. Eğer sen kulüpte ne oluyor hepsinden haberin olur. Sen bunu duyup, bende Beşiktaş taraftarıyım, ben Beşiktaş'ın kazanmasını istiyorum. Eee, adam diyor ki biz alırız maçı. Eee alırsan okey. Sen madem alırsan ben de onlara prim verdim. Malatyaspor, Beşiktaş'tan maçı aldı o tarihte Galatasaray şampiyon oldu."

Feyzullah Küçük, futbolu bıraktıktan sonraki yıllarında Galatasaray'ın futbol okulunda görev de yaptı.

BABA-OĞUL NEDEN YILLARCA KÜS KALDI?

Feyzullah Küçük ile oğlu Zorbay Küçük'ün yıllarca küs kaldığı da biliniyor.

Yine arşive bakalım. Zorbay Küçük 27 yaşında. Hakemlikte ilk dönemi. Galatasaray'ın 4-1 kazandığı Kayserispor maçını yönetmiş. Bu da tartışma yaratmış. Nedeni de babasının Galatasaray futbol okulunda görev yapması. 3 Şubat 2020'deki Hürriyet gazetesindeki haberden aktarıyorum:

"Galatasaray-Kayserispor maçının hakemi Zorbay Küçük, haftanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Bunun da nedeni Küçük’ün babası Feyzullah Küçük’ün Galatasaray Futbol Okulu’nda olması! Bu yüzden Zorbay Küçük’ün Galatasaray maçına verilmesinin etik olmadığı tartışması yaşandı. Genç hakemin babası Malatyaspor'un efsane isimlerinden Feyzullah Küçük. Sürati ve tekniğiyle sahalarda fırtına gibi esen; attığı goller ve asistlerle de dönemin öne çıkan futbolcularındandı. Ancak baba-oğul Küçük’lerin öyküsü adeta bir Yeşilçam filmi gibi. Ve oldukça trajik bir ilişki söz konusu… Çünkü baba-oğul uzun yıllardır görüşmüyor. Ajansspor'un haberine göre; Zorbay Küçük, adının babasıyla anılmasını dahi istemiyor. Peki neden? İşte Zorbay Küçük ile babası Feyzullah Küçük arasında yaşananlar: Feyzullah Küçük, uzun yıllar önce eşi Güler Hanım’dan ayrılır. Zorbay ve ağabeyi Mehmet Can, bu evliliktendir. Zobay ve ağabeyi, hafta sonları enişteleri Yüksel Erdem ile birlikte babalarını görmeye yanına gider. Bir gün baba Küçük, aracılar vasıtasıyla Yüksel Erdem’e haber yollar ve çocuklarını bir daha yanına getirmemesini, çünkü onları artık görmek istemediği söyler. Zorbay ve ağabeyi Mehmet Can, zor şartlar altında büyüdü. Bu yüzden de Zorbay Küçük, babasını o günden sonra görmedi. Zorbay Küçük okuyup ekonomist olurken, ağabeyi de tekstil mühendisi olarak hayatını kazandı. Ama iki kardeş de babaları gibi hakem de oldu. Fakat Zorbay Küçük, hakem olurken etkilendiği isim babası değil, ağabeyi Mehmet Can’dı."

ZORBAY KÜÇÜK'ÜN SÜPER LİG'DE SON 5 SEZONDA YÖNETTİĞİ MAÇLAR

Şimdi gelelim Zorbay Küçük'ün son 5 yılda yönettiği Süper Lig maçlarına.

Aşağıda tek tek sıraladım.

O maçlarda verdiği kararları tartışmıyorum. Sonuçları, gösterdiği kartları belirtiyorum.

İçlerinde şampiyon olan takımların maçları da var, ligden düşenlerin de.

Kiminde kart yağmuru yaşanmış. Kırmızılar havalarda uçuşmuş.

İşte Zorbay Küçük'ün Süper Lig'de son 5 sezonda yönettiği maçlar:

2021-22

Beşiktaş-Çaykur Rize: 3-0

3 sarı kart

Alanyaspor-Giresunspor: 1-0

7 sarı kart

Hatayspor-Gaziantep FK: 2-1

7 sarı kart

Malatyaspor-Başakşehir: 1-3

4 sarı kart

Kayserispor-Göztepe: 1-1

6 sarı kart

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: 4-0

2 sarı kart

Antalyaspor-Trabzonspor: 2-1

5 sarı kart

Galatasaray-Başakşehir: 1-1

10 sarı kart, 1 kırmızı kart

Gaziantep FK-Karagümrük: 3-1

4 sarı kart

Malatyaspor-Beşiktaş: 1-1

4 sarı kart

Trabzonspor-Kasımpaşa: 1-0

6 sarı kart, 2 kırmızı kart

Giresunspor-Fenerbahçe: 1-2

6 sarı kart, 1 kırmızı kart

Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1

3 sarı kart, 1 kırmızı kart

Başakşehir-Antalyaspor: 0-1

3 sarı kart

Göztepe-Alanyaspor: 0-2

3 sarı kart

Trabzonspor-Beşiktaş: 1-1

7 sarı kart, 1 kırmızı kart

2022-23

Karagümrük-Alanyaspor: 2-4

5 sarı kart

Giresunspor-Konyaspor: 0-1

3 sarı kart

İstanbulspor-Beşiktaş: 2-2

4 sarı kart

Kasımpaşa-Gaziantep FK: 1-0

3 sarı kart

Fenerbahçe-Başakşehir: 1-0

3 sarı kart

Trabzonspor-Konyaspor: 2-2

2 sarı kart, 1 kırmızı kart

Giresunspor-Gaziantep FK: 2-1

8 sarı kart

Galatasaray-Ankaragücü: 2-1

5 sarı kart

Beşiktaş-Kasımpaşa: 2-1

6 sarı kart

Hatayspor-Trabzonspor: 2-1

6 sarı kart

Sivasspor-Beşiktaş: 1-0

4 sarı kart

Alanyaspor-Başakşehir: 1-0

3 sarı kart, 1 kırmızı kart

Konyaspor-Galatasaray: 2-1

10 sarı kart

Kayserispor-Ümraniyespor: 3-1

1 sarı kart, 1 kırmızı kart

Giresunspor-Başakşehir: 2-4

5 sarı kart

Sivasspor-Fenerbahçe: 1-3

4 sarı kart, 1 kırmızı kart

Fenerbahçe-Antalyaspor: 2-0

4 sarı kart

Ümraniyespor-Giresunspor: 0-1

6 sarı kart

2023-24

Trabzonspor-Antalyaspor: 1-0

1 sarı kart

Beşiktaş-Sivasspor: 2-0

6 sarı kart

Fenerbahçe-Başakşehir: 4-0

5 sarı kart

Antalyaspor-Galatasaray: 0-2

4 sarı kart

Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-3

14 sarı kart, 1 kırmızı kart

Ankaragücü-Beşiktaş: 1-1

3 sarı kart

Samsunspor-Kasımpaşa: 4-2

1 sarı kart

Kayserispor-Fenerbahçe: 3-4

11 sarı kart, 2 kırmızı kart

Sivasspor-Galatasaray: 1-1

11 sarı kart, 1 kırmızı kart

Konyaspor-Antalyaspor: 1-1

5 sarı kart

Trabzonspor-Karagümrük: 5-1

3 sarı kart

Başakşehir-Beşiktaş: 1-1

6 sarı kart

Kasımpaşa-Konyaspor: 0-2

7 sarı kart

Pendikspor-Kayserispor: 1-2

5 sarı kart, 1 kırmızı kart

Gaziantep FK-Karagümrük: 3-1

5 sarı kart, 1 kırmızı kart

2024-25

Adanaspor-Göztepe: 0-0

3 sarı kart

Sivasspor-Eyüpspor: 0-1

5 sarı kart

Bodrumspor-Başakşehir: 0-1

2 kırmızı kart

Beşiktaş-Eyüpspor: 2-1

5 sarı kart

Trabzonspor-Başakşehir: 1-0

4 sarı kart

Hatayspor-Kayserispor: 0-1

1 sarı kart

Beşiktaş-Kasımpaşa: 1-3

8 sarı kart, 1 kırmızı kart

Çaykur Rize-Trabzonspor: 3-1

5 sarı kart

Samsunspor-Alanyaspor: 1-1

5 sarı kart

Trabzonspor-Kasımpaşa: 2-2

6 sarı kart

Göztepe-Çaykur Rize: 3-0

Alanyaspor-Konyaspor: 2-1

7 sarı kart

Kayserispor-Samsunspor: 0-1

3 sarı kart

Trabzonspor-Sivasspor: 4-0

2 sarı kart

Antalyaspor-Başakşehir: 0-0

7 sarı kart

Çaykur Rize-Galatasaray: 1-2

5 sarı kart

Sivasspor-Konyaspor: 1-1

6 sarı kart, 1 kırmızı kart

Beşiktaş-Gaziantep FK: 1-2

4 sarı kart, 1 kırmızı kart

Samsunspor-Kasımpaşa: 0-2

4 sarı kart

Başakşehir-Gaziantep FK: 2-1

5 sarı kart, 2 kırmızı kart

2025-26

Kocaelispor-Samsunspor: 0-1

4 sarı 1 kırmızı kart

Başakşehir-Eyüpspor: 0-0

9 sarı kart

Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği: 1-0

6 sarı kart

Alanyaspor-Galatasaray: 0-1

3 sarı kart

Trabzonspor-Eyüpspor: 2-0

5 sarı kart