Yerli otomobillerde en az yakan modeller

Hafta içinde yeni gelen zamla benzinin litresi 55 liraya yaklaştı. Yani ortalama bir araçla 100 kilometre mesafe kat ederseniz yaklaşık 400 TL yakıt harcıyorsunuz. Zaten satın alırken aracın çıplak değerinden fazla ÖTV ve KDV ödendiği de hesaba katıldığında, otomotiv sektörü vergi gelirlerinin ana kaynağı haline geliyor. Diğer yandan yerli otomobiller, yedek parçaya erişim kolaylığı ve ikinci elde rahat satılabilmesiyle cazip görülüyor. 2024 sonunda yerli araçların pazar payı yüzde 29,65 idi ve bu yılın ilk yedi ayında da tablo değişmedi. Elektrikli Togg’u hariç tutarsak, içten yanmalı motorlarla banttan inen dört markanın farklı modelleri en çok yakandan en cimriye şöyle sıralanıyor:

Renault Clio

35 yıldır Renault’nun en çok satan modeli olan Clio, ülkemizde ilk yedi aylık satış sıralamasında birinci sırada. Altıncı nesil olarak 8 Eylül’de Münih’te tanıtılacak olan yeni Clio’nun yılın son çeyreğinde satışa çıkması bekleniyor. Mevcut modeldeyse 1 litre hacimli üç silindirli 90 beygirlik motor kullanılıyor. 1.447.000 TL’den başlayan fiyatlarla satılan araç 100 km’de 6,3 litre benzin tüketiyor.







Hyundai i10

Gelecek yıl İzmit’teki fabrikasında elektrikli bir aracı daha üretmeyi planlayan Hyundai’nin hâlihazırda üç modeli yerli. Bunlardan A sınıfı i10’da 79 beygirlik motor bulunurken, otomatik şanzımanlısı 100 km’de 6,2 lt, düz viteslisi ise 6 lt yakıyor. Otomatik olan 1.137.000 TL, düz viteslisi ondan 50 bin TL ucuz.

Hyundai i20

Türkiye’de çok satan modellerden i20, 1 litre hacimli 100 beygir güç üreten benzinli motor taşıyor. 100 km’de ortalama yakıt sarfiyatı 6,1 litre olan otomatik vitesli aracın başlangıç fiyatıysa 1.319.900 TL.

Hyundai Bayon

Hyundai Bayon

i20 ile aynı motoru kullanan B-SUV sınıfındaki Bayon, aerodinamik tasarım unsurlarından dolayı hatchback versiyona göre daha cimri. Ortalama yakıt tüketimi 5,8 litre olan aracın fiyatı 1.502.000 TL’den başlıyor.

Renault Duster

Renault Duster

Yılın ilk yedi ayında 50 bin adedi aşan rakamla ülkemizde en çok satan marka konumundaki Renault, Dacia logosuyla rağbet gören Duster modelini geçen yıl Bursa’daki fabrikada üreterek kendi çatısına almıştı. Modelin LPG’li ve yarı hibrit motor seçenekleri de mevcut. Ancak en az yakan versiyonu, 145 beygir gücündeki tam hibrit olanı. 2.095.000 TL’den satılan aracın 100 km’de tüketimi 5 litre.

*

Toyota C-HR

2017’de Türkiye’de üretilmeye başlanan ilk SUV unvanına sahip model, 1,8 litre hacimli 140 beygir maksimum güce erişen hibrit motorla banttan iniyor. 2.046.500 TL etiket taşıyan model, ortalamada 4,7 litre yakıyor.

Toyota Corolla Sedan Hibrit

Ülkemizde en çok satan ikinci marka konumundaki Toyota’nın baş aktörü Corolla Sedan’ın benzinli ve hibrit iki versiyonu bulunuyor. Benzinli olanda yakıt tüketimi ortalamada 6,1 lt seviyelerindeyken, C-HR modelinde de kullanılan hibrit motorlusunda oran 4,5 lt’ye kadar iniyor. Aracın başlangıç fiyatıysa 2.144.500 TL.

Fiat Egea Sedan ve Cross

Macerası bu sene sonunda bitecek olan Egea’nın sedan ve C-SUV iki modelinde, benzinli motor sadece düz vitesli olarak üretiliyor. Ancak artık ülkemizde satılan her 100 otomobilin 95’i otomatik vitesli. Egea otomatik versiyonu sadece dizel olarak sunarken, her iki gövde tipinde de ortalama yakıt sarfiyatı 4,4 lt düzeyinde. Egea Sedan 1.579.900 TL iken, Cross ondan 20 bin TL pahalı.

Renault Megane Sedan

Filo kiralama ve şirket aracı kategorilerinde de Türkiye’de en çok tercih edilen modellerden Megane Sedan’da 1,3 litre hacimli 140 beygirlik benzinli versiyon da var. Ancak en az yakanı 1,6 litre hacimli 115 beygir güç üreten dizel olanı. 100 km’de 4 lt yakıt tüketim seviyesine sahip araç, aynı zamanda 2.149.000 TL fiyatıyla bu listenin en pahalısı.