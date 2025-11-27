Ülke dar geçitte!

Nerden bakarsan bak, hemen hemen her konuda ülke dar geçide girdi. Ya sıkışıp yıllarca olduğu yerde kalacak ya da motorlara yüklenip sıyrılıp düz yola çıkacak…

Biraz daha açarsak…

Ya demokrasi gelecek, özgürlüklerin sınırı genişleyecek, ekonomi rayına girecek, açlık sınırı gazete manşetlerinden düşecek, yargıya güven hissedilir boyutta artacak, adalet, hukuk tartışma konuş olmaktan çıkacak, Kürt sorunu, Alevi sorunu, yoksulluk sorunu diye bir sorunumuz kalmayacak. Medya çok çeşitli, çok sesli ama baskılardan uzak olacak, birbirimizi dinleyen, anlamaya çalışan ülke olacağız.

Yani birey olacağız, birey olarak kalacağız…

Ya da yıllarca bu sorunlarla boğuşacağız. Kutuplaşma, birbirini dinlememe, peşin hüküm verme zirve yapacak. Yargı bildiğini okuyacak, hukuk rafta kalacak, kanun devleti bile olmanın özlemini duyacağız, temel hak ve özgürlükler kağıt üstünde kalacak, bütün sorunlar sorun olarak kalacak. El atılmayacak. Veya el atılıyormuş gibi yapılacak. Yoksulluk kara bulutlar gibi ülkeyi kapsayacak, protesto hakkını bırakın söz söyleme hakkımız bile elimizden alınacak…

Yani bireylikten tebaa olmaya döneceğiz…

Ufuk turu yaparsak…

Hayat pahalılığıyla yakın zamanda baş edecek halimiz yok enflasyon tek haneye inse bile, hatta sıfırlansa bile hayat pahalılığı can yakmaya devam edecek… Hayat pahalıyla baş etmenin yolu gelirleri yüksek oranda arttırmaktır. Bu da enflasyonu zıplatır diye iktidar kaçınıyor. O kadar çok har vurup harman savurdular ki hazinede verecek para yok!.. Demek ki ekonomi…

Dar geçitte!...

PKK’nın silah bırakma meselesi… Öcalan sürecin devam etmesi için özürlük istiyor. Kandil de ısrar ediyor. Toplum hazır değil, iktidar şeffaf değil. Oldu bitti politikası izliyor, ama tutmuyor. Yalpalıyor, bocalıyor…İşin özüne inemiyor, inmeye cesaret edemiyor. O halde Kürt sorunu da…

Dar geçitte!...

Eğitimde biri 4+4+4 modeli önerdi. Çocuklar önce imam hatip eğitimi alsın sonra ne olurlarsa olsunlar dediler; olmadı tutmadı. Sistem çöktü. Eğitimin kalitesi düştükçe düştü. Şimdi bu girdaptan nasıl çıkarız diye debeleniyorlar… Demek ki eğitim de…

Dar geçitte!..

Sağlık sistemi şehir hastaneleri projesi ile çöktü. Bir önceki Sağılık Bakanı en büyük başarım şehir hastaneleri projesine son vermek oldu demedi mi?

İnsanlar eskiden doktora ulaşmakta zorlanıyordu şimdi bırakın doktoru hastaneye ulaşmakta zorlanıyor. Sağlıkta…

Dar geçitte…

Medya da öyle… Düşünce özgürlüğü de öyle… Söz söyleme hürriyeti de öyle… Bu yılın başında çıkardıkları sansür yasasıyla medyayı kıskaç altına aldılar. Yetmemiş olacaklar ki ceza yağdırıyorlar. Fatih’e verilen 4 yıl 2 ay hapis cezası gibi… Bu ceza AKP’lilerin bile içine sinmemiştir. Medyada...

Dar geçitte…

Hülasa… Ülke dar geçitte…