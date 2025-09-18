Mehmet Tezkan

Türkiye kötüye gidiyorsa AKP’nin oyu neden yüzde 30

Yayınlanma:

GÜNDEMAR Araştırma’nın ağustos ayında yaptığı çalışmanın sonuçlarını dikkatle inceledim… Çıkan sonuçlar iç açıcı değil. Karamsarlık bulutu ülkenin üzerine çökmüş… Türkiye kötüye gidiyor diyenlerin oranı yüzde 74… Gidişat iyi diyenlerin oranı yüzde 18’ de kalmış… Ankete katılanların yüzde 61 hükümeti başarısız buluyor…

Ama AKP’nin oy oranı bu şartlarda bile yüzde 30…

Neden?

Araştırılması/ kafa yorulması/ konuşulması/tartışılması gereken bir konu değil mi?

Halk halinden memnun değil ama iktidar partisinin oy oranı yüzde 30’dan aşağıya inmiyor…

Neden?

Nedenine geçmeden önce araştırma sonuçlarına dair birkaç rakam daha vereyim… Türkiye hangi alanlarda kötüye gidiyor?

Mesela ekonomi!..

Her on kişiden sekizi ekonominin kötüye gittiğini düşünüyormuş. Yani ankete katılanların yüzde 80’i…. Hazine Bakanı Mehmet Şimşek enflasyon düşüyor nutukları atsa da hayat pahalılığı insanları kötü çarptı. Enflasyon eninde sonunda düşecek ama hayat ucuzlamayacak. Refah gelmeyecek, insanlar bunu da atlattık, geçti gitti diyemeyecek…

Çalışanlar için, özellikle çalışma hayatının ilk yıllarında olan gençler için bırakın araba almayı tatile gitmek bile bu koşullarda imkansız. Bundan beş yıl önce, bundan on yıl önce böyle değildi…

Orta sınıfın alım gücü vardı. Uzun yıllara yayılmış krediyle de olsa insanlar ev/araba hatta yazlık alabiliyordu. Şimdi hepsi hayal… Bu ortamda işler kötü, gidişat karanlık diyenlerin oranının yüzde 80 olması şaşırtıcı değil…

Peki başka hangi alanlarda gidişat parlak değil?

Katılımcıların yüzde 71’i ifade özgürlüğü ve demokratik hakların kötüye gittiğini söylemiş. Yani sıkıntı sadece ekonomide değil, ifade özgürlüğünün sınırları da giderek daralıyor. Demokrasimizin problemli hale geldiği malumun ilanı. Neredeyse fikir söylemenin suç olduğu bir ülke haline geleceğiz...

Medyaya bakıyorsun, gazetelere göz atıyorsun her gün gözaltılar her gün tutuklamalar…

Peki yargıya bakış nasıl? Yeri gelmişken bu sorunun yanıtına bakalım: Ankete katılanların dörtte üçü… Yani yüzde 76’sı yargıdan hoşnut değil. Yargı ve adalet sisteminin kötüye gittiğini düşünüyorlar…Memnun olanların oranı sadece yüzde 20…

Ezici çoğunluk karamsar, ezici çoğunluk umutsuz, ezici çoğunluk Türkiye’nin neredeyse her alanda kötüye gittiğini söylüyor. Peki bu iç karartan manzara iktidar partisini nasıl etkiliyor?

Bu da sorulmuş…Kime oy verirsiniz sorusunun yanıtı: Karasızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 30 AKP…(CHP yüzde 35,4)

Çoğu kişiye yüksek gelebilir ama şaşırtıcı değil. Bunun birkaç nedeni var…

BİR: Erdoğan alışkanlığı ve tutkusu...

İKİ: AKP bağımlılığı…

ÜÇ: 23 yıldır birçok insanın hayatında rol oynamanın verdiği güç. Kimi sosyal yardım aldı, kimi işe girdi, kimi ihale aldı, kimi terfi etti, kimi yüksek mevkilere geldi, kimi milletvekili oldu kimi hakim/savcı oldu, kimi polis, kimi asker, kimi öğretmen, kimi hemşire oldu. Geniş kitlenin hayatının büyük bölümünde AKP ve Erdoğan var…

DÖRT: Türkiye’nin daha da katılaşan muhafazakar yapısı…

Birkaç madde daha eklenebilir ama temel nedenler bunlar… Bu sebeple yüzde 30’luk kemik kitlenin her şartta AKP’nin arkasında durması normal…

Bu iddiamı anketteki bir soru doğrular nitelikte. Hükümet başarılı mı diye sorulmuş; yüzde 25 başarılı demiş…

AKP’nin oy oranı kaçtı?

Karasızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 30…

