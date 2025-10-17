Türkiye bağırsaklarını temizliyor!..

Haberlere bakıyorum, TV’leri izliyorum, gazeteleri okuyorum; dehşet…

Her gün bir operasyon haberiyle uyanıyoruz. Düne kadar saygın denilen, bakanlarla resimler çektiren, itibarı yüksek zannedilen kişiler birer birer kelepçeleniyor!..

Hepsinin parası bol ama işini bilen paçayı sıyırıyor galiba!.. Kapağı yurt dışına atıyor; yırtıyor. Hadi şimdilik diyelim…

Yerlikaya’nın İçişler Bakanı olmasından sonra yeraltı dünyasının köküne kibrit suyu sıkıldı diyeceğim ama öyle değil. Çünkü hepsi yer üstündeydi, hepsi bilindik isimlerdi, hepsi göz önündeydi, hepsinin ne yaptığını herkes biliyordu. Sarıyer’deki villalarında oturuyor, Boğaz’ın en pahalı mekanlarında demleniyorlardı…

Meğer kimi ararsan bu topraklardaymış. Komşu ülkelere bırak uzak ülkelerin mafya liderlerinin bile en sevdikleri kent meğerse İstanbul muş!

Düşünebiliyor musunuz?

Muhafazakar iktidar döneminde…

Türkiye uyuşturucu baronlarının karargahı olmuş…

Mafya özellikle İstanbul ve Ege ‘de cirit atmaya başlamış…

Türkiye bahisçilerin, sanal kumarcıların cenneti olmuş…

Ülke sahte içki, kaçak tütün bayii haline gelmiş…

Sokaklar çetelerin eline geçmiş…

Türkiye kara paranın merkezi olmuş…

Fuhuş, hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet, gasp, ahlaksızlık almış başını gitmiş…

Düşünemiyordunuz değil mi? Aklınızın ucundan geçmiyordu değil mi?

Hepsi olmuş… Ben söylemiyorum devletin resmi kayıtları söylüyor. Son iki yılda savcıların/polisin yaptığı operasyonların sonuçları söylüyor…

Soruyorum; Türkiye bağırsaklarını mı temizliyor?

Yapılan açıklamalara bakıyorum bağırsak temizleme operasyonu olduğu açık, net… Yakalanan mafya örgütlenmesi sayısının, yakalanan çete sayısının, yakalanan kara para aklamayla uğraşan eleman sayısının, yakalanan uyuşturucu taciri sayısının haddi hesabı yok…

Ülke bağırsaklarını temizliyor belli de o bağırsakların dolmasına kimler göz yumdu, kimler izin verdi?

Yanıt aranması yanıt verilmesi gereken temel soru bu…

Bağırsakların dolmasına son yıllarda kimler göz yumdu?...