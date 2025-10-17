Bankalararası vurgun merkezi

İsmail Saymaz

Dün Paramount Oteli dosyası yeniden açıldı.

Geçen hafta İstanbul Altın Rafinerisi’ne baskın yapıldı.

Geçen ay Can Holding ve Ciner Grubu’na kayyum atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen bir operasyon daha var ki, kimsenin ruhu duymadı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) ana hissedarı olduğu Bankalararası Kart Merkezi’nde (BKM) ihaleye fesat karıştırma, dolandırıcılık ve zimmet iddiasıyla operasyon düzenledi. Yaklaşık 100 milyon TL’yi aşan bir kamu zararından söz ediliyor.

Eski TCMB Başkan Yardımcısı Emrah Şener, eski BKM Genel Müdürü Baran Aytaş ve yardımcısı Bora Koç’un aralarında olduğu sekiz kişi tutuklandı.

İhale kuralları hiçe sayıldı

Bu soruşturma TCMB’nin 2 Ekim 2024’te yaptığı iç denetimle ortaya çıktı. TCMB, usulsüzlükleri tespit ederek, suç duyurusunda bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı bilirkişiye yolluyor.

Bilirkişi 10 Eylül 2025 tarihli raporunda “Usulsüzlük var” diyor.

Savcılığa göre BKM’nin düzenlediği ‘Çipli Plastik Kart Alımı’ ile ‘TROY (Türkiye’nin Ödeme Yöntemi) için Spesifikasyon ve Applet ve Yazılım Geliştirme’ ihalelerinde usulsüzlük yapıldı.

Tespitler şu şekilde:

-2.5 milyon çipli plastik kart için yaklaşık maliyeti belirleyecek komisyon ihale makamı tarafından atanmadı.

-30 günlük tedarik süresine uyulmadı.

-İki firmanın teklif vermesinin önüne geçildi.

-Bedel, teslimat yapılmadan ödendi.

-Yetkili satıcı belgesi olmadığı halde ihale Enarge’ye bırakıldı.

-İkinci ihalede yalnızca Enarge’den teklif alındı. Bu hizmet 66.224.448 TL’ye Enarge’de kaldı.

-İşin kabulünden önce tüm meblağ ödendi.

-Emrah Şener, iki ihaleyi Enarge’nin almasını sağlayarak, hem ihaleye hem edimin ifasına fesat karıştırdı.

Kardeşine para aktardı

İkinci suçlama, Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Anonim Şirketi’ne iki proje için 44.150.000 TL ödenmesi.

Bulgular şöyle:

-Fiyat teklifi almadan sözleşme imzalandı.

-İş bitmeden tüm meblağ ödendi.

-8 milyon TL’yi aşan alımda ihale yapılması ve 445.000 TL’yi aşan alımda en az üç tedarikçiden teklif alınması gerekirken kurala uyulmadı.

-Şener, TCBM’nin bilişim uzmanını ‘dijital kimlik’ ve ‘tokenizasyon’ konularında çalıştırdı. Çalışmanın son sayfası değiştirilerek, ihalesiz hizmet alımında kullanıldı.

-Şener, kendisiyle ortak makalesi bulunan Doç. Dr. Ali Coşkun’un projelerin yöneticiliğini yapmasını sağladı.

-Şener’in kardeşi İbrahim’e 200.000 TL ve Singapur’daki paravan şirkete 693.236 Euro aktarıldı. Bu para kar transferi adı altında Türkiye’ye sokuldu.

-Bilirkişi raporunda Doç. Dr. Ali Coşkun’un yanı sıra Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Mehmet Naci İnci’nin de sorumlu tutulabileceği ifade edildi. Ancak savcılık iki ismi soruşturmaya katmadı.

Kurumsal kredi kartını kullandı

Üçüncü suçlama ise ‘Be Bold’ adlı şirketten, ajans hizmeti için doğrudan alım yapılması.

Burada satın alma prosedürleri uygulanmadı, başka firmalardan teklif alınmadı. Ödenen 1.857.900 TL, zimmet kapsamında sayılıyor.

Dördüncü olarak, yurt dışında eğitim gören öğrencilere verilmiş gibi gösterilen yemek kartlarının Şener’e bırakılması.

Beşincisi de Aytaş’a tahsis edilen kurumsal kredi kartının Şener tarafından kullanılması.

128 milyar felaketinin faili

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 10 Ekim’de operasyon yaptı ve 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

İlk sırada, örgüt liderliğiyle suçlanan Şener var.

Şener, 2 Eylül 2016’da TCMB Başkan Yardımcılığı’na ve Para Piyasası Kurulu Başkanlığına atanmıştı.

Berat Albayrak’ın Hazine Bakanlığı döneminde hayata geçirilen ve 128 milyar dolar tartışmasına yol açan dövizi arka kapıdan kamu bankaları üzerinden baskılama ve Kur Koruma Mevduatı politikalarının fikir babası olarak biliniyor.

TCMB’nin 2020’de BKM’nin ana hissedarı olması da Şener’in icraatı.

Şener, Mehmet Şimşek’in yeniden Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine gelmesinden iki ay sonra istifa etti. Ancak istifası yalanlandı. İki hafta sonra görevinden alındı.

İkinci şüpheli, eski BKM Genel Müdürü Aytaş.

Aytaş, üniversiteden tanıdığı Şener tarafından önce danışmanlığa, sonra BKM’nin başına getirildi.

TCMB’de çalışmaya devam ediyor.

Üçüncü isim ise eski BMK Genel Müdür Yardımcısı Bora Koç.

Halen BKM’de görev yapan ve 2023 yılındaki ihale komisyonunda yer alan Birol Kanbir, Mehmet Fatih Demirbaş ve Osman Arslan da şüpheliler arasında.

Diğerleri ise şöyle:

Şirket sahipleri Hüseyin Halit Özdamar, Muhammed Güven ve Çağkan Göktuğ ile Emrah Şener’in kardeşi İbrahim.

Savcılık, ilk sekizinin tutuklanmasını istedi.

‘Doğru gitmeyen bir şeyleri fark ettim’

İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Şener, ifadesinde BKM ile bir ilgisinin olmadığını, ihale ve işlemlerle bağlantısının bulunmadığını savundu.

Şener, şöyle devam etti:

“TCMB’de başkan yardımcısıydım. BKM’de yapılan ihale ve işlemlerle bağlantım yoktur. Bana yöneltilen tek bir para transferi var. O da Boğaziçi Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olduğum sürede bir arkadaşımın yaptığı 200 bin TL’lik transfer. BKM’de personel belirleme yetkim yoktur.”

Aytaş ise işlemleri Şener’in talimatıyla yaptığını işleri sürerek, şunları söyledi:

“TTO’nun üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmediğinde doğru gitmeyen bir şeyler olduğunu fark ettim. Amirim olduğu için onu şikayet etmekten çekindim.”

Avukatı ise Aytaş’ın Şener tarafından baskı altına alınarak, paravan şirkete para göndermeye mecbur edildiğini savundu ve “Şener hesap vermeli” dedi.

Koç’un avukatı da “Müvekkilim işini kaybetmemek için önüne geleni imzalamak zorunda kalmıştır” diye konuştu.

Sekiz kişi 13 Ekim’de tutuklandı.

Yöneltilen suçlamalar şöyle: zimmet, özel belgede sahtecilik, dolandırıcılık, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırmak, malvarlığı değerlerini yurt dışına çıkarmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve bu örgüte üye olmak.

Bu arada, Enarge firmasının sahibi Hüseyin Halit Özdamar’ın tutuklandıktan bir gün sonra tahliye edildiği belirtiliyor.