Sedat Kaya

Sedat Kaya

Truva düştü, CHP düşmedi

Yayınlanma:

Truva… On yıl boyunca kuşatıldı, surları sarsılmadı. Ne mancınıklar işe yaradı ne mızraklar. Sonunda dev bir tahta atla kentin kalbine sızıldı. Halk, düşmanı armağan sanıp kendi elleriyle surların içine soktu. Ve o gece Truva içeriden yandı.
Tarih bize şunu öğretti. Kentler, devletler, imparatorluklar sadece dış saldırılarla değil, içeriden açılan gediklerle de düşer.

Homeros’un dizelerinde başlayan bu ders, yüzyıllar boyunca tekrarlandı. 1204’te Haçlılar Kudüs’e gideceğini söyleyip Konstantinopolis’i yağmaladı. Bizans surları dışarıdan değil, içerideki taht kavgaları ve ihanetlerle çöktü.

1492’de Granada kılıçla değil, hanedan entrikalarıyla ve içeriden satın alınan emirlerin ihanetiyle teslim oldu. Bugün bile, masum bir dosya gibi görünen yazılımların içeriden sistemi çökertmesine “Truva Atı” deniliyor.

Siyaset de bundan azade değil. İktidar, yıllardır CHP içine kendi “Truva atlarını” yerleştirmeye çalıştı. Gürsel Tekin bunun son örneği. Partiyi dışarıdan vurmak yerine içeriden yıkmak istediler. Kimi zaman çok sesli tartışmalar kışkırtıldı, kimi zaman sözün kime hizmet ettiği belli olmayan figürler sahneye sürüldü.

Ama işte burada mitolojiyle günümüz siyaseti ayrılıyor. Truva düştü, CHP düşmedi. Çünkü CHP, sadece bir parti değil; yüz yıllık bir hafıza. Kapıları açıldı belki, ama teslim olunmadı.

CHP, kendi içinde tartışır ama o tartışmalar yıkıcı değil, direncin kaynağıdır. Farklı sesler vardır, ama o sesler bir araya geldiğinde halkın ortak talebini büyütür.

Bugün CHP’nin gücü, içinden devşirilen figürlerden değil, meydanlarda onu ayakta tutan milyonlardan geliyor. Truva halkı düşmanın armağanını sorgulamadığı için kaybetti. CHP ise sorguladığı, tartıştığı, direnç gösterdiği için ayakta kaldı.

Bugün iktidar hangi “at”ı getirirse getirsin, CHP’nin surları boş kalmıyor. Çünkü içeriden değil, dışarıdan gelen asıl güç; halkın vicdanı, emeği ve demokrasi talebiyle birleşmiş milyonların iradesidir.

Asıl ders burada saklı.

Tarih bazen tekerrür etmez. Truva yıkıldı, ama CHP’nin hikâyesi başka türlü yazılıyor. Bu destanın sonucunu atlar değil, halk belirliyor. Çünkü bugünün demokrasisi, surların gölgesinde değil, halkın ellerinde yükselecek.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Sedat Kaya Arşivi

Liverpool maçı öncesi Galatasaray'ı bekleyen tehlikeyi açıkladı

 26 Eylül 2025 Cuma 22:16

Fenerbahçe'nin nasıl çöktüğünü açıkladı: Amatör liglere yakışacak bir hata zinciri

 25 Eylül 2025 Perşembe 00:04

Galatasaray'ın büyük handikapını açıkladı

 22 Eylül 2025 Pazartesi 22:05

Fenerbahçeliler hiç hayal kurmasın: Bu futbolla şampiyon olunmaz

 21 Eylül 2025 Pazar 22:11

Türk takımlarının Avrupa'da neden başarısız olduğunu açıkladı

 19 Eylül 2025 Cuma 14:20

Galatasaray'da Frankfurt hezimetinin hesabını vermesi gereken kişiyi açıkladı

 19 Eylül 2025 Cuma 00:08

Fenerbahçe'nin ödediği bedeli açıkladı: Dillere düşecek hata

 17 Eylül 2025 Çarşamba 22:17

Frankfurt Galatasaray maçına tartışmalı hakem: Bu skandalları çok konuşuldu

 16 Eylül 2025 Salı 14:06

Demokrasi Günü’nde demokrasi yargı önünde

 15 Eylül 2025 Pazartesi 11:03

Tedesco ile Mourinho'nun farkını açıkladı

 14 Eylül 2025 Pazar 21:17
SON YAZILAR
Sedat Kaya
SedatKaya
Truva düştü, CHP düşmedi
Ayşenur Arslan
AyşenurArslan
Saray’ın fedaileri! Fahrettin.. Burhanettin..
İsmail Saymaz
İsmailSaymaz
Ali Babacan: Türkiye, bu kadar ezik bir ülke değil ya!
Mehmet Akif Cenkci
Mehmet AkifCenkci
Yıllık İzin Nedir? Bu Hak Paraya Çevrilebilir mi?
Fikret Bila
FikretBila
İktidar vurdukça CHP güçleniyor
Sadettin Saran'ın futbolcular ile konuşması ortaya çıktı
Sadettin Saran'ın futbolcular ile konuşması ortaya çıktı
İstanbul'u besleyen barajlar alarm veriyor: Dip seviyeye ulaştı!
İstanbul'u besleyen barajlar alarm veriyor: Dip seviyeye ulaştı!
Metal müzik Diyarbakır'da yankılanacak! Hayko Cepkin müjdeyi duyurdu
Metal müzik Diyarbakır'da yankılanacak!
Truva düştü, CHP düşmedi
Truva düştü, CHP düşmedi