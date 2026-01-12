İdare Mahkemesi İmamoğlu'nun diploma davası duruşmasını Silivri'de yapmak istedi: Müzekkere yazıldı

İBB Başkanı ve CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun istanbul 5. idare Mahkemesi'nde üniversite diplomasının iptali için açılan davanın Silivri'de görülmesi için cezaevine müzekkere yazıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptali için İstanbul Bölge 5. İdare Mahkemesi’nde açılan davanın 15 Ocak'ta görülecek olan duruşmasının Silivri'deki duruşma salonlarından birinde yapılması için cezaevine müzekkere yazıldı.

İmamoğlu'nun diploması 18 Mart akşamı iptal edilmiş ertesi gün 19 Mart'ta ise İmamoğlu gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

İmamoğlu hakkında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü mezuniyeti sürecinde yatay geçiş işlemlerinde usulsüzlük yaptığı iddiasıyla, "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle mezuniyet ve diplomanın iptaline dair İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun 18 Mart 2025 tarih ve 3/1 sayılı işleminin iptali istemiyle dava açılmıştı.

DURUŞMA SİLİVRİ'DE YAPILACAK

İstanbul 5. idare Mahkemesi'nde açılan dava için duruşma tarihi 15 Ocak 2026 olarak belirlenmişti.

Mahkeme, İmamoğlu’nun 15 Ocak'taki duruşmada hazır edilmesi için cezaevine müzekkere yazmıştı.

İBB’ye yönelik “mali” soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra İmamoğlu, yalnızca “casusluk” soruşturması için Silivri’den dışarı çıkarılmıştı.

Bu kez de İdare Mahkemesi’ndeki davası için Silivri’den dışarı çıkarılması bekleniyordu ancak duruşmanın Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun kampüsünde bulunan duruşma salonlarından birinde yapılması için cezaevine bir başka müzekkere daha yazıldı.

"SALON YETERSİZ, DAVACININ BEKLEYEBİLECEĞİ YER YOK..."

Gerekçede ise, duruşma salonundaki kapasitenin yetersiz olduğu, mikrofon sisteminin uygun olmaması ve davacının bekleyebileceği uygun yer bulunmadığı ileri sürüldü.

Mahkeme’nin cezaevinde yazılan müzekkeresinde ise gerekçeler şu şekilde ifade edildi:

“Evvelce bildirilen yazılarda 15.01.2026 tarihi saat 11:00'de binamızda (İstanbul Bölge İdare Mahkemesi) yapılacak olan duruşma için gerekli hazırlık ve önlemlerin alınması istenilmiş ise de, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde bulunan salonların daha elverişli olması, binamızda bulunan duruşma salonu kapasitelerinin yetersiz olması, mikrofon sisteminin duruşma icrasına uygun şekilde kurulamaması, tutuklu bulunan davacının bekleyebileceği uygun yerin olmaması gibi hususlar dikkate alınarak, 15.01.2026 tarihi saat 11:00'de yapılacak olan duruşmanın Marmara Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde uygun bir salonda yapılmasına karar verilmiş olup anılan tarihte uygun olan salonun Mahkememize önceden bildirilmek suretiyle hazır edilerek kurum ve çevresinde gerekli güvenlik önlemlerinin alınması tebliğ ve rica olunur."

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

