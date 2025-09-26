Liverpool maçı öncesi Galatasaray'ı bekleyen tehlikeyi açıkladı

Bana göre Galatasaray için ligin ilk gerçek sınavıydı bu.

Bugüne dek karşısına çıkan rakipler, sarı-kırmızılıların gücü karşısında kolayca boyun eğmişti. Ama şimdi sahada dişli bir takım vardı; Alanyaspor.

Beşiktaş’ı 2-0 yenmiş, Kadıköy’de Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalmıştı. Yani sadece skor tabelasında değil, büyüklerin zihninde de iz bırakmıştı.

İşte bu yüzden altı maçını da zorlanmadan kazanan Galatasaray'ın Alanyaspor karşısında sergileyeceği futbol ve alacağı sonuç Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağı Liverpool mücadelesi için de bir prova niteliğindeydi.

Maç beklendiği gibi dengeli başladı. İki takım da birbirini tartarken bir anda Galatasaray’ın sihirbazları sahneye çıktı. Dakikalar 26’yı gösterirken sağ kanatta Singo, uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir çalıma imza attı. Adeta bir illüzyon ustası gibi Yusuf’un üzerinden aşırttığı topu Icardi’ye gönderdi. Icardi de aynı büyünün devamı niteliğinde, topuğuyla fileleri havalandırdı. Müthiş bir asist, harika bir gol.

Bu sihirbazlık kokan gol, maçı izlemeyenleri aldatmasın. Oyunun genelinde daha net fırsatlara giren taraf Alanyaspor’du. Savunmanın arkasına rahatlıkla sarkan konuk ekip, Ogundu ve Maestro ile tehlikeler yarattı. Dört net pozisyonları var. Ancak kalede Uğurcan, refleksleriyle kalesini kapattı.

Galatasaray ise golün büyüsünü devam ettiremedi. Tutuk, temposuz ve dengesiz bir oyun sergiledi. Özellikle Leroy Sane’nin performansı düşündürücüydü. Sanki sözleşmesinde “oynama garantisi” var gibi. Ne yaratıcılık, ne adam eksiltme… Sadece pas hataları, ezilen toplar ve isabetsiz şutlar. İkinci yarıda kaleci ile karşı karşıya kalmışken, golü atmak yerine kendisini yere bırakıp penaltı beklemesi komikti. Sarı-kırmızılılar, Sane’nin sahadaki etkisizliği yüzünden neredeyse bir kişi eksik oynuyor. Okan Buruk formanın üzerinde yazan isme mi, yoksa formanın içindeki yüreğe mi görev veriyor, tartışılır. Sane'yi bu haliyle 77 dakika oyunda tutması şaşırtıcı.

İkinci yarı ilk devrenin kopyası gibiydi. Temposuz, isteksiz Galatasaray'ı skor tabelasında önde tutan futbolu değil Uğurcan'ın kurtarışları ile Alanya'nın iki şutunun direkten dönmesiydi.

Açık söylemek gerekirse Alanyaspor en az bir beraberliği, hatta galibiyeti bile hak etmişti.

Son bölümde böyle baskı kurdular ki, Alanya Oba Stadyumu'nda adeta ecel terleri döküldü. Hele hele Mounie son dakikada öyle bir gol kaçırdı ki, inanılacak gibi değildi.

Sonuçta Galatasaray maçı tek golle kazandı kazanmasına da, oynanan futbol alarm verici.

Takımın en iyisi kaleci Uğurcan ise gerisini siz tahmin edin. Skor tabelası yüzleri güldürse de oyun, İstanbul’daki Liverpool sınavı öncesinde ciddi soru işaretleri bıraktı.

Evet, futbol her sonuca açık bir oyun. Ancak bu kadar temposuz futbol ve basit savunma hatalarıyla Liverpool karşısında ayakta kalmak imkansız. İngilizler affetmez. Eintracht Frankfurt maçında olduğu gibi Uğurcan’ın kurtarışları da yetmez.

Allah korusun yine 5'lik olur.

Bizden söylemesi…