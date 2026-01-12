Son Dakika| 'Prof. Vicdan' hakkında tahliye kararı!

"Prof. Vicdan" olarak tanınan Prof. Dr. Ayten Erdoğan hakkında tahliye kararı verildi.

Erdoğan, ödeme güçlüğü çeken hastalara ücretsiz hizmet verdiği için "Prof. Vicdan" olarak anılıyordu.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi bir ilaç operasyonu gerekçe gösterilerek tutuklanan Prof. Dr. Ayten Erdoğan ve tutuklu 3 sanık hakkında ilk duruşmada tahliye kararı verdi.

NE OLMUŞTU?

21 Kasım 2025 sabahı evine gelen polisler tarafından gözaltına alınan Prof. Dr. Ayten Erdoğan'ında aralarında bulunduğu 6 kişinin hakkında başlatılan soruşturmada Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yapmıştı.

Açıklamada, Erdoğan'ın 2017-2021 yılları arasında görev yaptığı Balıklı Rum Hastanesi’nde, “Hastaneye hiç gitmeyen kişilere muayene yapılmış gibi gösterilip reçete yazarak Sosyal Güvenlik Kurumu’nun zarara uğrattığı” iddiasıyla gözaltına alındığı ve bu yolla SGK’nın “112 milyon” TL zarara uğratıldığının belirlendiği ifade edilmişti.

112 BİN LİRA 112 MİLYON OLARAK AÇIKLANDI

Erdoğan'ın avukatları dosyada gizlilik kararı bulunması nedeniyle soruşturmaya ilişkin bilgi alamazken bir basın organı ertesi gün, Erdoğan’ın fotoğrafıyla birlikte “Bir profesör SGK’yı 112 milyon lira dolandırdı” başlığıyla haber yapmıştı.

CEZASINI ÖDEMİŞTİ

Ancak, SGK tarafından yazılan raporda iddia edilen kamu zararının 112 milyon değil 112 bin lira olduğu ortaya çıkmıştı. Üstelik Erdoğan'ın 2023 yılında SGK’dan gelen ceza doğrultusunda belirtilen zararı faiziyle birlikte ödediği de tespit edilmişti.