Sergen Yalçın pişman oldu mu acaba? Bak neler yapıyor Rafa Silva

Bir statü var bizde. Erteleme maçlarında sonradan yapılan transferler forma giyemiyor.

Beşiktaş'ta da Kayserispor'da da bu yüzden eksik çoktu.

Ama eksikler Kayserispor'u daha çok etkilemişti. Beşiktaş'ın ise işine gelmişti sanki.

Kayseri'de maça iyi başladı. İlerleyen dakikalarda da üstünlüğü ele aldı.

Hocaların hocası rahmetli Coşkun Özarı derdi ki;

"İyi futbol iyi futbolcularla oynanır."

Bunun bir kez daha belgelendiğini gördük.

Beşiktaş ilk yarıyı 3-0 önde bitirirken bunun nedeni iyi futbolcularıydı.

Örneğin Abraham. Attığı 3. gol fırsatçı bir santrforun pozisyonları takip etmesinin karşılığı oldu.

Örneğin Orkun Kökçü. Orta sahada etkiliydi. Hele Rafa Silva'nın ilk golünde öyle bir top attı ki tam önüne... Anlatmak yetmez, görmek gerek.

Ve Rafa Silva... Hakikaten büyük usta. Attığı 2 gol de bu ustalığının eseriydi. Bundan önceki 2 maçta Sergen Yalçın tarafından oyundan alınmıştı. "Ben oyundan alınacak adam değilim" diyordu bu gollerle adeta. Her an her şeyi yapabileceğini gösteriyordu.

Ndidi'nin de orta sahadaki etkinliğini unutmayalım.

İlk yarıdan bir de Devrim kaldı aklımda. Beşiktaş'ın genç futbolcusu Sergen Yalçın tarafından 11'de görevlendirilmişti. Eksikler nedeniyle zorunluluktan mı yoksa Sergen hoca bir şeyler mi gördü onda? Bilemiyorum ama Türkiye yeni bir yıldızı daha kazanıyor galiba.

Gelelim ikinci yarıya...

İkinci yarıya Kayserispor baskılı başlamak istedi ama arkasını boş bırakmıştı. Bunu da yine büyük usta Rafa

12. dakikada Rafa Silva'nın pasında topu alır almaz rakibini geçerek ceza sahasına giren Devrim Şahin'in sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta, meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden auta çıktı.

15. dakikada Orkun Kökçü'nün kendi yarı alanın ortalarından savunmasının arkasına gönderdiği şık pasta, rakip yarı alanını topla geçen Rafa Silva, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

20. dakikada Rafa Silva'nın şık pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Abraham'ın dönerek yaptığı vuruşta, top direk dibinden auta çıktı.

32. dakikada Rashica'nın sol taraftan kullandığı kornerde savunma kafayla topu uzaklaştırdı. Havadan gelen topu ceza sahası önünde bekleyen Rafa Silva, topu indirmeden gelişine yaptığı vuruşta, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2

45. dakikada Jung'un savunmanın arkasına derinlemesine gönderdiği pasta topla buluşan Cardoso, sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutta, meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden auta çıktı.

45+1 dakikada savunmada topu çıkarmakta zorlanan Kayserispor'da koşu yolu kapanan Kayra Cihan'ın geri pasında araya giren Abraham'ın ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-3

Maçın ilk yarısını Beşiktaş 3-0 önde tamamladı.

Kayserispor ikinci yarıya başlamak istedi ama arkasını unuttu! Bunu da büyük usta Rafa Silva affetmedi. Uzun pasta geçiş oyunlarındaki büyüklüğana gösterdi yine. Topu aldı, sürdü. Kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda da o ince vuruşunu yaptı ve takımının 4. kendisinin 3. golünü attı.

Bu maç şunu gösterdi. Beşiktaş geçiş oyunlarını iyi yapıyor. Demek ki çok pas yapmak, topu ayağında fazla tutmam, baskılı oynamak yaramıyor. Geride top karşılayıp, hızlı atağa çıkmak konusunda çok iyi.

Tabi bunda en büyük pay Rafa Silva'nın. Çok çalışan, nefis uzun paslar atan Orkun'u da unutmayalım.

Bir de Sergen hocaya sesleneyim. Dinler mi bilemem ama yine de söyleyeyim. Sen de yıldızdın. Yıldızlardan korkma, özgür bırak onları. Oynasınlar. Bu oyunundan sonra Rafa Silva'nın önceki maçlarda ikide bir oyundan aldığına pişman oldun mu acaba?