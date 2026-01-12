Galatasaray'daki krizin kaynağı ortaya çıktı

Süper Kupa'da Galatasaray taraftarına dağıtılan yağmurluklar gündem oldu. Taraftarlar, sert tepki gösterirken temin ve dağıtımını organize eden kişinin Galatasaray yöneticisi Bora Bahçetepe olduğu kaydedildi.

Süper Kupa finalinde Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’ndaki mücadelede sarı-kırmızılılar, 2-0 mağlup oldu.

Fenerbahçe’nin golleri 28. dakikada Matteo Guendouzi ve 48. dakikada Jayden Oosterwolde’den geldi.

GALATASARAY’DA YAĞMURLUK KRİZİ

Karşılaşmaya damga vuran olay ise taraftarlara dağıtılan yağmurluklar arasındaki fark oldu. Fenerbahçeli taraftarlara dağıtılan yağmurlukların daha kaliteli olduğu vurgulandı. Galatasaraylılara dağıtılanlar düşük kalitede olduğu gerekçesiyle büyük tepki çekti.

Maçın ardından sarı-kırmızılı taraftarlar yönetime sert tepki gösterirken olayın perde arkasındaki isim ortaya çıktı.

BORA BAHÇETEPE ORGANİZE ETTİ

Ali Naci Küçük’ün aktardığına göre; Süper Kupa öncesi yağmurlukların temini ve dağıtımı Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe tarafından organize edildi.

DURSUN ÖZBEK ÖZÜR DİLEDİ

Gelen eleştiriler üzerine bir açıklama yapan Dursun Özbek de hatalarını kabul ederek özür diledi. Dursun Özbek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Öncelikle organizasyon kapsamında, kötü hava koşulları nedeniyle taraftarlarımıza dağıtılan yağmurluklarla ilgili yaşanan memnuniyetsizlik için samimi şekilde özür diliyorum. Ortaya çıkan görüntü Galatasaray'a yakışan bir hassasiyeti yansıtmamıştır. Bu sorumluluk bize aittir ve önümüzdeki dönemde bu tip sorunlar yaşanmayacaktır.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

