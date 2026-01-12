Süper Kupa sonrası Galatasaray'da transfer çalışmaları hızlandı: Gardi masaya 2 futbolcu getirdi
Süper Kupa’da Fenerbahçe ile karşılaşan Galatasaray sahadan 2-0’lık mağlubiyetle ayrıldı.
MAĞLUBİYET SONRASI TRANSFER ÇALIŞMALARI HIZLANDI
Fenerbahçe karşısında kaybedilen Süper Kupa ve oynanan kötü oyun eleştirilerin hedefi haline geldi. Alınan mağlubiyet sonrası A Spor’da konuşan Serhan Türk’e göre Galatasaray, transfer çalışmalarını hızlandırdı.
GARDI GALATASARAY’A 2 OYUNCU SUNDU
Gardi’nin iki kişiyi önerdiğini belirten Serhan Türk, "George Gardi, bugün Galatasaray'a 2 tane oyuncu sunmuş. 'Gardi ile görüşmüyorlar' diyorlar ama öyle bir durum söz konusu değil” dedi.
Türkiye'de en fazla taraftarı olan takım Galatasaray: ASAL sonuçları belli oldu
2 TRANSFER PLANLANIYOR
6 numara ve kanat transferi planlandığını dile getiren Serhan Türk, "Galatasaray, 6 numara mevkisine bir transfer ve çok yönlü oynayan bir kanat transferi yapmak istiyor. Galatasaray'ın 3 transfer yapmasını bekliyorum. 3. transfer fırsat transferi niteliğinde olacak" sözlerini sarf etti.