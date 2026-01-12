Türkiye'de en fazla taraftarı olan takım Galatasaray: ASAL sonuçları belli oldu

Türkiye'de en fazla taraftarı olan takım Galatasaray: ASAL sonuçları belli oldu
Yayınlanma:
Süper Lig'de Galatasaray - Fenerbahçe rekabetinde Sarı Kırmızılı takım taraftar sayısında ezeli rakibini geride bıraktı. ASAL araştırmasının sonuçları açıklandı. İşte liste...

ASAL araştırması sonuçlandı.
Ankete göre Türkiye’de en fazla taraftara sahip takım Galatasaray oldu.
Aralık 2025’te yapılan ve 26 şehirden 1.895 kişinin katıldığı ASAL Araştırma anketi, Türkiye’de dört büyük kulübün taraftar dağılımını ortaya koydu.

İŞTE ANKET SONUÇLARI:

  • Galatasaray: Yüzde 29,2 ile en fazla taraftara sahip kulüp oldu.
  • Fenerbahçe: Yüzde 26,5 ile ikinci sırada yer aldı.
  • Beşiktaş: Yüzde 11 oranıyla üçüncü sırada.
  • Trabzonspor: Yüzde 5,4 ile dördüncü sırada.

TAKIM TUTMAYANLAR:

  • Katılımcıların yüzde 16,5’i herhangi bir takımı desteklemediğini belirtti.
  • Yüzde 4,4’lük kesim ise fikir beyan etmedi.

GENEL BİR FİKİR VERDİ

ASAL'IN sonuçları, Türkiye’de futbolun en büyük tartışmalarından biri olan “hangi takımın daha fazla taraftarı var?” sorusuna güncel bir yanıt olarak dikkat çekti.
Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki rekabetin taraftar sayısına da yansıdığı görüldü.

