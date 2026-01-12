Sürecin ilk meyvesi mi? 10 yıldır kapalı olan Kürtçe gazete yayın hayatına başladı

2016 yılında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Kürtçe günlük gazete Azadiya Welat, isim hakkını geri alarak 10 yıl aradan sonra bugün yeniden okurlarıyla buluştu.

Bu gelişme, Meclis'te yürütülen ve "Terörsüz Türkiye" sürecinin ilk somut "meyvelerinden" biri olarak değerlendiriliyor.

Süreçte nihai raporun yazımına başlanacak! MHP tarih verdi

GAZETEDEN İLK MESAJ: GELECEK İÇİN YÖNÜMÜZ GÜNEŞTE

Gazete, 10 yıl sonraki ilk sayısında “Gelecek için yönümüz güneşte; Yine Azadiya Welat” manşetiyle çıktı. Editör yazısında ise sürecin ruhuna uygun şu ifadelere yer verildi:

“Azadiya Welat olarak 10 yılın ardından yine aranızdayız. Destek ve okuyucuların dayanışmasıyla daha da güçleneceğimize inanıyoruz. Kürtçe yayıncılık geleneğini kaldığımız yerden sürdürme kararlılığındayız.”

AZADİYA WELAT’IN TARİHÇESİ

Azadiya Welat gazetesinin yayın serüveni 1992 yılında haftalık "Welat" adıyla başladı. 1994 yılından 2006 yılına kadar yayınını haftalık periyotta sürdüren gazete, 2006 yılında günlük basıma geçerek Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi. 2016 yılında ise önce mahkeme kararıyla geçici olarak durduruldu, ardından aynı yılın ekim ayında çıkarılan KHK ile tamamen kapatıldı.

NİHAİ RAPORUN YAZIMI İÇİN TARİH VERİLDİ

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun yasal düzenlemeleri de içerecek olan nihai rapor için gözler çevrildi. İktidar kanadı yasal düzenlemeler için de önerilerini açıklarken süreçteki son durum merak edilirken MHP'den önemli bir açıklama geldi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, raporun ortak şekilde hazırlanacağını belirterek, “Müşterek rapor hazırlamak için salı günü saat 15:00’te yine bir araya geleceğiz. Ortak raporun ana başlıkları konusunda konuştuk ve ana başlıkları çıkardık.” dedi.