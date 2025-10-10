çocukların karnı doysun

Öyle bir ağlasam

öyle bir ağlasam çocuklar

size hiç gözyaşı kalmasa.



öyle bir aç kalsam

öyle bir aç kalsam çocuklar

size hiç açlık kalmasa.



öyle bir ölsem

öyle bir ölsem çocuklar

size hiç ölüm kalmasa.

Küçücük çocukların sırt çantalarıyla ucuz yemek için kuyruğa girdikleri fotoğrafı görünce aklıma Aziz Nesin’in bu şiiri geldi…

Yürek burkan şiiri…

Öyle bir aç kalsam/öyle bir aç kalsam çocuklar/ size açlık kalmasa…

Birkaç gündür Halk TV ekranlarında anlatmaya çalışıyoruz. Okul kantinleri ateş pahası. Bir tost 80 lira olmuş, yanında bir ayranla 100 lira…Hangi aile çocuğunun cebine günde 100 lira koyabilir. Koysa bile o çocuk doyabilir mi? Açlığını giderebilir mi?

İki çocuk varsa yandın gittin… Üç çocuk varsa!...

İzmir’in Selçuk ilçesinde üç kent lokantası çocuklara 20 lira karşılığı öğle yemeği uygulamasına başlamış. Kuyruğu görseniz acırsınız, içiniz titrer…

Bunun soğuğu var, yağmuru var, kışı var…

Bütün ilçelere yayılsın çocuklar karınlarını doyurabilsinler diyeceğim ama fiziken mümkün değil. Hele büyük kentlerde hiç değil. Ama parası olanın kantine koştuğu parası olmayanın musluktan su içerek karnını doyurmaya çalıştığı düzene de son vermek gerekiyor…

Evet, evet yanlış okumadınız su içerek karınlarını şişirerek doymaya çalışan çocuklar var …

Bir taraftan F-35’e kafa tutacak kapasitede Kaan adını verdiğimiz savaş uçağı yapmakla, uçak gemisi inşa etmekle, savunma sanayindeki başarılarımızla övünüyoruz ama öte yanda yemek kuyruğuna giren minikler haber bültenlerine çıkıyor gazetelerin manşetlerine oturuyor…

Bu işte bir yanlışlık var…

Bu işte bir terslik var…

Biri yer biri bakar kıyamet bundan kopar demiş ya atalarımız hiç olmazsa çocuklarımız bu duruma düşmesin. Biri bakıp, biri yutkunurken öteki okul kantininden aldığı sosisli sandviçi yemesin…

Diyeceksiniz ki çare ne?

Okullarda öğle yemeğinin çıkması… Çocukların çorbasıyla, bir kap sıcak yemekle, tatlı veya meyveyle beslenmeleri… Biliyorsunuz CHP okullarda yemek verilmesi için yasa teklifi vermişti. AKP/MHP oylarıyla reddedildi… Bunun için para lazım diyecekler; para var yoksa da bulunur…

Önerim….

İtibar harcamalarından tasarruf edilir çocukların yemek ihtiyacının bir kısmı karşılanır… Belediyeler teşvik edilir çocukların yemek ihtiyacının bir kısmı daha karşılanır. Büyük kampanyalar yapılır büyük şirketlerden bağış toplanarak çocukların yemek ihtiyaçlarının bir kısmı daha karşılanır…

Kaynak aranırsa bulunur; Türkiye büyük ülke …

Her cuma günü namazdan sonra camilerde makbuzsuz para toplanıyor. Ülkemizde resmi rakamlara göre 89 bin 817 cami var… Camilerin 3 bin 555 İstanbul’da, 3 bin 255’i Konya’da, 3 bin 199’u Ankara’da, 2 bin 751’i Samsun’da, 2 bin 600 ‘ü Kastamonu’da… 81 ili saymayayım…

Her Cuma cami çıkışına kutu konulur, insanlar Allah rızası için yardım parası atar… Bu para bazen ülke içinde bir cami veya Kuran kursunun inşasına, bazen Somali’de, Bosna’da veya başka bir yerdeki dini mekan için toplanır…

Makbuz kesilmediği için 90 bine yakın camiden her hafta ve dini bayramlarda toplanan paranın ne kadar olduğu o paranın kime gittiği nasıl harcandığı örtülü ödenek gibi sır…

Yardım toplama işini resmileştirin. Milli Eğitim Bakanlığı makbuz keserek çocuklara yemek parası diye bağış toplasın. İnsanlar bu ulvi amaca seve seve katılacaktır. Bu da okullarda yemek dağıtımına büyük katkı sağlar…

Bu arada hem toplanan paranın ne kadar olduğu ne uğurda harcandığını öğrenmiş oluruz, hem de çocuklarımızın midesine sıcak yemek girer…

Ne dersiniz Milli Eğitim Bakanı bu işe el atar mı?

Ne dersiniz yeni Diyanet İşleri Başkanı destek verir m? İmamlara çağrı yaptırır mı?

Çocuklar günü aç geçirmesinler diye kollarını sıvarlar mı?