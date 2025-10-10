Ankara kulislerindeki Öcalan iddiası

DEM içinde önemli bir kesimin beklentisi, 9 yıldan bu yana tutuklu Selahattin Demirtaş’ın, Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) itiraz süresinin dolduğu geçen Çarşamba günü (8 Ekim) serbest bırakılması yönündeydi.

Adalet Bakanlığı 7 Ekim günü yaptığı başvuruyla Demirtaş hakkında verilmiş kararın AİHM Büyük Daire’de yeniden ele alınmasını isteyerek, bu beklentiyi en azından teknik olarak boşa çıkardı.

Hoş, Türkiye bu başvuruyu yapmasaydı da AİHM kararlarına rağmen Demirtaş’ın ve Figen Yüksekdağ’ın tahliye edileceğini umut edenlerin sayısı çok fazla değil. Osman Kavala örneğinde olduğu gibi. (Umarım yanılırım.)

DEM’in de doğrudan içinde olduğu “Terörsüz Türkiye” projesiyle ilgili başkentte kapalı kapılar ardında birçok iddia konuşuluyor.

İddia diyorum çünkü kimse çıkıp, Türkiye’nin içinde bulunduğu korku ortamında her şeyi açıklıkla anlatmıyor.

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin TBMM’de kurulmuş komisyonun İmralı’da terörist başı Öcalan’ın ayağına gitmesi çağrısı yaparak vites yükselttiği “Terörsüz Türkiye” projesi, toplum içinde istenilen düzeyde maya tutmuyor.

İktidar bu projenin Erdoğan’a bir dönem daha cumhurbaşkanlığı için devreye sokulduğu algısını bir türlü yıkamıyor.

Kimilerine göre, Erdoğan’a siyasi hayatında korkuyu yaşatan, toplumda karşılığı olan Ekrem İmamoğlu ve Selahattin Demirtaş içeride tutulduğu sürece bu projenin hayat geçmesi çok da mümkün görünmüyor.

İç siyasi gelişmelerin yanı sıra Suriye’de SDG’nin hem maddi, hem de silah olarak ABD’den yeniden destek alması da, işin diğer olumsuz boyutu.

İmamoğlu biri tekrar seçim olmak üzere, İstanbul’da üç kez üst üste Erdoğan’ı yenerek gücünü zaten göstermiş durumda.

Peki Demirtaş korkusunun gerekçeleri neler?

İktidar neden, daha çok sahada siyaseti benimsediği söylenen Demirtaş yerine, “bebek katili” damgası yemiş, liderliği tartışmalı hale gelmiş bir terör örgütünün başıyla iş birliğinde ısrar ediyor?

O zaman gelelim başkentin kulislerinde fısıldanan iddialara:

(*) Demirtaş’ın “seni başkan seçtirmeyeceğiz” sözü unutulmuş değil. Demirtaş’ı, Öcalan’dan ayıran en önemli faktör, Türk solunda hatta sosyal demokrat kesimde de karşılığının olması. Özellikle genç Kürt ve Türk seçmenin sempatisi kaybolmuş değil. 7 Haziran 2015 seçiminde HDP’nin yüzde 13.1 oranında oy almasında o zamanki eş başkanlar Demirtaş ve Yüksekdağ’ın payı çok büyük. Erdoğan, İmamoğlu ile birlikte Türk seçmende etkili olan Demirtaş’ın yaratacağı sinerjiden çekiniyor. (Bunları başkentin her köşesinde duyabilirsiniz.)

(*) Öcalan ve Kandil’in, Demirtaş’a karşı mesafeli tutumunda bir değişiklik yok. İktidar bunu bildiği için Öcalan’dan yana tercih kullanıyor. Ama şimdi yazacağım yeni iddiaya göre, Öcalan, İmralı’daki görüşmelerinden birisinde, “Demirtaş’ın aktif şekilde devreye girmesi benim için de, iktidar için de, projenin devamı için de iyi sonuç vermez” demiş.

Bu iddianın doğurduğu iddia da, “Öcalan, Demirtaş’ın şu aşamada serbest kalmasına sıcak bakmıyor” şeklinde.

DEM Parti, Demirtaş ve Yüksekdağ için Meclis’ten Adalet Bakanlığı’na yürüyerek bunu tekzip etse de, iddianın Ankara kulislerinde konuşulduğu gerçeğini ortadan kaldırmıyor.