900 gün primle emekli olunur mu, aylık bağlanır mı?

Merhaba kıymetli okuyucularım,

Sosyal güvenlik sistemimizde en çok karıştırılan konulardan biri “900 prim günüyle emeklilik” ifadesidir. Vatandaşlarımızdan sık sık “900 günüm var, emekli olabilir miyim?” sorusu geliyor. Cevabı net: Hayır, 900 günle kimse kendi adına emekli olamaz. Ancak bazı özel durumlarda bu süre, sigortalının vefatı hâlinde geride kalan yakınlarına ölüm aylığı bağlanabilmesi için yeterlidir.

Ölüm Aylığı Nedir?

Sigortalının hayatını kaybetmesi durumunda, geride kalan eşi, çocukları veya bazı şartlarla anne-babası, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirli koşullarda ölüm aylığı alabilir. Bu uygulama, sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak, ailenin gelir kaybını bir nebze olsun telafi etmeyi amaçlar.

900 Gün Şartı Ne Anlama Geliyor?

5510 sayılı Kanuna göre, ölüm aylığı bağlanabilmesi için iki temel şarttan biri yerine getirilmelidir:

En az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi olması, yada 4A (SSK) kapsamında sigortalı olanlar için, en az 5 yıl sigortalılık süresi bulunması ve bu süre içinde toplam 900 gün prim ödenmiş olması.

Ancak dikkat: Bu 900 günlük sürede borçlanma süreleri (askerlik, doğum vb.) sayılmaz.

Sadece 1 Ekim 2008’den önce vefat eden sigortalılar için borçlanma süreleri dikkate alınır.

Kimler Ölüm Aylığı Alabilir?

Eş:

Ölüm tarihinde evlilik bağı devam eden eşe aylık bağlanır.

Eğer çocuk varsa, dul eşe aylığın %50’si;

Çocuk yoksa ve eşin çalışması veya kendi aylığı yoksa %75’i oranında ölüm aylığı bağlanır.

Çocuklar:

Erkek çocuklar için yaş ve öğrenim durumu önemlidir:

Eğitim görmüyorsa 18,

Lise öğrencisiyse 20,

Üniversite öğrencisiyse 25 yaşına kadar aylık alabilir.

2018 düzenlemesiyle bu süre zarfında sigortalı olarak çalışsalar bile aylıkları kesilmiyor.

Kız çocukları, evli olmadıkları veya boşanmış/dul kaldıkları sürece yaş sınırı olmadan aylık alabilirler.

Malul çocuklar ise, en az %60 oranında çalışma gücü kaybı olduğu tespit edilirse yaş veya medeni hal şartı aranmadan aylık alabilir.

Anne ve Baba:

Eğer anne-baba 65 yaş altındaysa, ancak eş ve çocuklardan artan bir pay varsa aylık alabilirler.

65 yaş üzerindeyseler ve gelirleri asgari ücretin altındaysa, artan hisseye bakılmaksızın aylık bağlanır.

Her durumda, başka bir gelir veya aylıklarının olmaması gerekir.

Bağ-Kur’lular İçin Önemli Detay

Kendi adına çalışan (4B – Bağ-Kur) sigortalıların vefatı hâlinde yakınlarına ölüm aylığı bağlanabilmesi için, tüm prim borçlarının ödenmiş olması gerekir. Borcu bulunan sigortalının yakınları bu haktan yararlanamaz.

900 Gün Bir Emeklilik Değil, Bir Güvence Kapısı

900 gün, emeklilik için yeterli bir süre değildir. Ancak sigortalının vefatı hâlinde, bu süre aile bireyleri için bir güvence kapısı açabilir.

Sosyal güvenlik sistemi sadece bireyi değil, ailesini de korur. Her ödenen prim, yalnızca kişinin değil, sevdiklerinin geleceği için de yatırımdır.