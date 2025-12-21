Adıyaman'da halk doğa katliamına karşı tek ses oldu: 3 kez reddedilen maden firmasının ısrarı sürüyor

halktv.com.tr - Ramazan Süzen / ÖZEL HABER

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesine bağlı Pınarbaşı (Bulam) beldesinde, AGD Madencilik’in faaliyete geçirmek istediği demir madeni ısrarı sürüyor. Son 3 yılda alınan 3 red kararına rağmen, firma araziyi 1980’li yıllarda 50 yıllığına kiralamış olduğu gerekçesiyle bölgeyi madene açmak istiyor.

Bir kez daha bölgeye gelen firma, geçtiğimiz gün düzenlenen ÇED toplantısında, yüzlerce yurttaş tarafından protesto edildi. DEM Parti Pınarbaşı Belediye Eş Başkanı Hüseyin Uzun, CHP Bilişim Sorumlusu ve Bölge Koordinatörü Adnan Büyüktaş, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri, AGD Madencilik temsilcilerinin de katıldığı toplantı, bölge halkının yoğun katılımından dolayı açık alanda yapıldı.

Halk, toplantıya yoğun katılım göstererek doğa katliamına yol açacağı savunulan maden faaliyetini istemediklerini kesin bir dille ifade etti.

Firmanın madene açmak istediği bölge içinde, 6 Şubat depremlerinin ardından depremzedeler için kurulan konutların da olduğu ve firmanın bu konutlara kimsenin yerleşmemesini istediği iddia edildi. Yine bu sorundan dolayı firmanın Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile davalık olduğu, konuşulan bir diğer iddia.

“ADIYAMAN’NIN SU KAYNAKLARININ YÜZDE 60’I TEHLİKE ALTINDA”

Adıyaman’ın içme suyunun yaklaşık yüzde 60’ın karşılayan Havşeri suyu başta olmak üzere, binlerce ağacı, canlıyı, insan yaşamını ve yerleşim yerlerini tehdit eden maden girişimine karşı bölge halkı istisnasız karşı çıkıyor.

DEM Parti Pınarbaşı Belediye Başkanı Hüseyin Uzun, halktv.com.tr’ye yaptığı açıklamada, maden faaliyetinin belde ve Çelikhan merkezle birlikte 10 binden fazla insanın yaşamını ve doğasını olmusuz yönde etkileyeceğini belirtti.

Adıyaman kent merkezinin, içme suyunun büyük çoğunluğunu karşılayan Havşeri suyunun da zehirleneceğini belirten Uzun, “Onay süreci bizim de elimizden geçecek. Biz bu konunun içinde olmadığımızı belirtiyoruz. Ben halkın kararlılığından sonra buraya gelip bir şey yapabileceklerini düşünmüyorum. İptal olmasını bekliyoruz. Çünkü madende çok öyle masrafa değecek bir cevher de yok açıkçası” dedi.

“MADEN YOLU DEPREM KONUTLARININ İÇİNDEN GEÇİYOR”

CHP Bilişim Sorumlusu ve Bölge Koordinatörü Adnan Büyüktaş ise maden sahasının yerleşim yerlerine çok yakın olduğuna dikkat çekti.

Sahanın bölgedeki Aktaş Mahallesine 70 metre mesafede olduğunu belirten Büyüktaş, yol güzergahının ise devletin yaptığı deprem konutlarının arasından geçtiğini belirterek şunları söyledi:

“Maden, bizim için kutsal sayılan Zerban ziyaretimizin ve içme suyumuz, tütünü besleyici suyumuzun tam yanı başında yapılacak. Aynı zamanda yerleşim yerimiz Pınarbaşı kasabasının 400 metre karşısında. Çelikhan ilçemize mesafesi 1 kilometre bile değil. Aynı ovada, rüzgarın aldığı bölgede Çelikhan, Pınarbaşı, Korucuva, Balıkburnu Mahallemiz, Recep, Mestan gibi mahallelerine de etkisi aşırı derece yüksek.”

HALKIN BİR NUMARALI GEÇİM KAYNAĞI TÜTÜNE AĞIR DARBE VURULABİLİR

Büyüktaş, maden sahasının aynı zamanda bölgenin bir numaralı geçim kaynağı olan tütün üretimine de ağır darbe vuracağını vurguladı.

Etkilenecek bölgeleri birer birer sayan Büyüktaş, “Talan edilecek yerler hem bağ olarak kullandığımız araziler hem de tütün olarak kullandığımız araziler. Çelikhan bölgesi, Ulubaba, Çit dediğimiz Azikanlar bölgesi, Doğanşehir'e bağlı Kurucaova, Kasım Uşağı, bu bölgenin hepsinin geçim kaynağı tütün. Bu maden bu bölgede açılırsa bu tütün de kaybolur” diye konuştu.

TARİHİ VE DİNİ YAPILAR DA TEHLİKE ALTINDA

Bölgede ve kent merkezinin yaşam kaynaklarını tahrip edecek olan maden sahasının aynı zamanda tarihi ve Alevi kültürü için kutsal sayılan yapılara da zarar vereceğini belirten Büyüktaş, “İki sit alanına sahibiz. Zerban'ın orada bir tümülüsümüz bulunmaktadır. Tümülüste rivayete göre Roma'dan kalma, daha sonra Ermenilerin bulunduğu mezarların olduğu tümülüs. İkinci bir tümülüsümüz de yeraltı şehrimiz de diyelim. Havşeri 50-60 metre mesafede bir dağ boyunca uzanıyor ve su Adıyaman bölgesinin yüzde 65'ini karşılıyor. Bunlara belki de geri dönülemez zararlar verecek” dedi.

Maden kapsamında iki mahallenin komple kaldırılacağını kaydeden Büyüktaş, “Tüm insanların bir de geçim kaynağı tütün. Ben esnafım tütün yapıyorum. Benim kardeşim hemşire tütün yapıyor. Benim dayımın oğlu doktor o da tütün yapıyor. Çiftçi adam zaten çiftçiliğini yapıyor, hayvancılık yapan yine tütün yapıyor. Komple herkesin geçim kaynağı tehlike altında” ifadelerini kullandı.

Büyüktaş, Adıyaman Belediyesi’nin de firmanın maden faaliyetinin önüne geçmek için dava açtığını söyledi.

Daha önce 3 defa reddedilen maden sahasının bu kez açılıp açılmayacağı, hazırlanacak olan ÇED raporunun ardından Bakanlığın değerlendirmesi ve bölge halkın tepkisi doğrultusunda karara bağlanacak.