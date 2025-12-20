Bilecik'te köylüler altın madenine karşı ayakta!

Bilecik'te Pazaryeri ilçesine bağlı Bozcaarmut köyünde hayata geçirilmesi planlanan altın madeni projesi, kent merkezinde düzenlenen eylemle protesto edildi. Maden projesinin doğayı, suyu ve köyleri tehdit ettiğini belirten köylüler "Patlatmalar, gürültü ve kimyasal riskleri ile yaşam alanlarımızın tam ortasına müdahale edilecek" dedi.

Pazaryeri ilçesi sınırları içinde yer alan Bozcaarmut köyü mücavir alanında yapılması öngörülen ve Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı bazı köyleri de etkileyeceği ifade edilen projeye karşı çıkan çevre platformu üyeleri, Atatürk Parkı’nda toplanarak tepkilerini dile getirdi.

Limak'ın altın madenine karşı halk harekete geçti!

"8 ADET BELGRAD ORMANI BÜYÜKLÜĞÜNDE"

Köylülerin yaptığı basın açıklamasında, "İlimizin en değerli ovalarından Kurşunlu Ovası, Gıda OSB kurulması projesiyle tehdit ediliyor. Söğüt'te kurulması planlanan OSB projesi 1 milyon metre kare bir genişleme alanına sahip, Bilecik 2.OSB'si her gün doğa katliamlarıyla genişlemeye devam ediyor. 2023 yılından bugüne kadar, maden şirketlerine satılan ormanlık alan; 8 adet Belgrad Ormanı büyüklüğünde. İhalelerde satılığa çıkarılan ruhsat sahalarının toplam alanı 16 bin 122 hektardır (22 bin 580 futbol sahası genişliğinde).

Satılan ruhsat alanlarının toplam alanı ise 4 bin 210 hektardır yani 5 bin 896 futbol sahası genişliğindedir.. Bu ruhsat alanlarının 2 tanesi 1000 hektarın üzerinde olan mega-madendir. Sermaye son olarak gözünü en çok yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği yerlerden biri olan Bozcaarmut'a dikti" denildi.

"ORMANLARIMIZ YOK EDİLECEK, SUYUMUZ KİRLENECEK"

Bozcaarmut’ta planlanan altın madeni projesinin yaratacağı çevresel ve toplumsal risklere dikkat çekerek, yurttaşları ve kurumları ortak mücadeleye çağrısı yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: