Mansur Yavaş'a soruşturma iznine CHP'den ilk tepki: Milletin vicdanında mahkum olacaklar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a ikinci kez soruşturma izni verilmesine "hukuki değil, siyasidir" tepkisini göstererek, "Mansur Yavaş'a soruşturma izni verenler milletin vicdanında mahkum olacaktır" açıklamasını yaptı.

BULUT: MİLLETİN VİCDANINDA MAHKUM OLACAKLAR

Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş hakkında İçişleri Bakanlığı'nın 'görevi kötüye kullanma' iddiasıyla ikinci kez soruşturma izni vermesi, hukuki değil siyasidir. Görevi kötüye kullanmak ve Mansur Yavaş'ın aynı cümle içinde anılması bile abesle iştigaldir. Ankaralılar kimin görevini kötüye kullandığını, kimin gece gündüz bu kente hizmet ettiğini çok iyi bilmektedir. Ankara'nın kaynaklarını Ankaralı için kullanan, israf düzenine son veren, şeffaflığı ilke edinen, her kuruşun hesabını halkına açıkça veren, kimseyi ayırmadan adaletle hizmet üreten Mansur Yavaş'a soruşturma izni verenler milletin vicdanında mahkum olacaktır."

ZEYBEK: DÜRÜSTLÜK YARGILANMAK İSTENİYOR

CHP Yerel Yönetimlerden ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a ikinci kez soruşturma izni verilmesine "Mansur başkanımız, usulsüz imar artışlarının önüne geçmiştir, geçiyordur. İşte tam da bu zorlarına gidiyor, çünkü cepleri dolmuyor" ifadelerini kullandı.

Gökan Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Ankaralı kardeşlerimiz ve tüm Türkiye bilsin… Mansur Yavaş, Ankara’nın talan edilmesine izin vermediği için soruşturmaya konu ediliyor. Yani dürüstlük yargılanmak isteniyor. Mansur başkanımız, usulsüz imar artışlarının önüne geçmiştir, geçiyordur. İşte tam da bu zorlarına gidiyor, çünkü cepleri dolmuyor. Mansur Yavaş’ın belediyecilik anlayışı, şeffaflık, hesap verebilirlik ve kamu yararı üzerine kuruludur. Bu anlayış, yalnızca Ankara’ya değil, tüm Türkiye’ye örnek olmuştur. Halka hizmet ne zamandan beri görevi kötüye kullanmak sayılıyor Ankara’yı parsel parsel satanlara bakın dinazorlar diyarı kurarak rant düzeni kuranlara bakın Kamu kaynaklarını talan edenlere yönelin Tertemiz insanlara leke sürmeye çalışmayın. Üstelik tarafsızlığı tartışmalı bilirkişilerle yürütülen bu süreç, meselenin hukuk değil niyet meselesi olduğunu açıkça göstermektedir. Bu pervasızlık, bu hoyratlık kaçınılmaz sonun habercisidir. Sandık geldiğinde bu millet, iradesine uzanmaya çalışan eli bugüne kadar yaptığı gibi affetmeyecektir ve göndercektir"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

