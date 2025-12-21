Türk kaptan BAE'de tutuklandı! Suçlama hayrete düşürdü

Hatay’ın Samandağ ilçesinden olan denizci Ali Yol, dördüncü kaptan olarak görev yaptığı gaz gemisiyle yaklaşık iki ay önce Kızıldeniz geçişi gerçekleştirdiği sırada bir kaza yaşandı. İddialara göre, geminin demiri henüz belirlenemeyen bir nedenle denize düştü. Durumu fark eden gemi mürettebatı geri dönerek demiri geri alsa da, bu olayın Abu Dabi açıklarında deniz tabanından geçen internet kablolarına zarar verdiği öne sürüldü. Söz konusu hasar nedeniyle gemi kaptanı ile birlikte dördüncü kaptan Ali Yol, Birleşik Arap Emirlikleri makamları tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CEZAEVİNDEKİ OLUMSUZ KOŞULLAR VE SAĞLIK ENDİŞELERİ

Tutuklu denizcinin kardeşi Selim Yol, ağabeyinin cezaevindeki yaşam koşullarının son derece ağır olduğunu ve ciddi sağlık sorunları yaşadığını ifade etti. Ağabeyinin astım hastası olduğunu vurgulayan Selim Yol, şu açıklamalarda bulundu:

"Ağabeyimle geçen süre zarfında çok kısıtlı iletişim kurabildik. Kendisi bu iki aylık süreçte yirmi ile yirmi beş kilo kaybettiğini, yemek yiyemediğini ve uyku düzeninin bozulduğunu aktardı. Gözaltına alındığı andaki kıyafetleriyle tutuluyor; kendisine ek bir giysi, örtü veya hijyen imkanı sağlanmadığı belirtiliyor. Bulunduğu ortamın çok soğuk olması vücut direncini tamamen kırmış durumda. Tek isteğimiz, soruşturma süreci tamamlanana kadar ağabeyimin gemisine iade edilmesi ya da Türkiye Cumhuriyeti’ne dönmesine izin verilmesidir. Somut bir adım atılmasını bekliyoruz."

"TEK ARZUMUZ OĞLUMUN SAĞ SALİM VATANINA GERİ GETİRİLMESİDİR"

Oğlundan gelecek müjdeli bir haberi bekleyen anne Yıldız Yol ise hem manevi hem de maddi olarak tükenme noktasına geldiklerini dile getirdi. Oğlunun psikolojik olarak büyük bir yıkım içinde olduğunu belirten anne Yol, yardım talebini şu sözlerle yineledi:

"Çocuğum iki aydır orada mahsur kalmış durumda ve artık dayanacak gücü kalmadı. Bizlere oradan çıkarılması için yalvarıyor ancak elimiz kolumuz bağlı. Şirketinden bu süreçte herhangi bir maddi destek alamadık ve oraya gidecek imkanımız da bulunmuyor. Tek arzumuz oğlumun sağ salim vatanına geri getirilmesidir. Yetkili tüm kurumların bu mağduriyetin giderilmesi için elinden geleni yapmasını istiyoruz. Çocuğumun hayatından endişe ediyorum, lütfen sesimizi duyun."

YETKİLİLERDEN MÜDAHALE BEKLENİYOR

İki aydır Abu Dabi’de tutuklu bulunan Türk denizcinin ailesi, başlangıçta kısa sürede serbest bırakılacaklarına dair sözler verilmesine rağmen hiçbir ilerleme kaydedilemediğini savunuyor. Aile, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve ilgili diğer makamların Birleşik Arap Emirlikleri nezdinde girişimlerini artırmasını ve Ali Yol’un durumunun netliğe kavuşturulmasını bekliyor.