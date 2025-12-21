Türk kaptan BAE'de tutuklandı! Suçlama hayrete düşürdü

Türk kaptan BAE'de tutuklandı! Suçlama hayrete düşürdü
Yayınlanma:
Birleşik Arap Emirlikleri'nde dördüncü kaptan Ali Yol, gemi demirinin internet kablolarına zarar verdiği iddiasıyla iki aydır tutuklu. Ailesi, yirmi dört yaşındaki genç denizcinin suçsuz olduğunu ve astım hastalığı nedeniyle sağlığının kötüye gittiğini belirtiyor. Türk yetkililerden yardım isteyen aile, hukuki sürecin hızlanmasını ve Ali Yol'un Türkiye'ye iade edilmesini bekliyor.

Hatay’ın Samandağ ilçesinden olan denizci Ali Yol, dördüncü kaptan olarak görev yaptığı gaz gemisiyle yaklaşık iki ay önce Kızıldeniz geçişi gerçekleştirdiği sırada bir kaza yaşandı. İddialara göre, geminin demiri henüz belirlenemeyen bir nedenle denize düştü. Durumu fark eden gemi mürettebatı geri dönerek demiri geri alsa da, bu olayın Abu Dabi açıklarında deniz tabanından geçen internet kablolarına zarar verdiği öne sürüldü. Söz konusu hasar nedeniyle gemi kaptanı ile birlikte dördüncü kaptan Ali Yol, Birleşik Arap Emirlikleri makamları tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

abu-dabide-tutuklanan-kaptanin-ailesi-1066595-316515.jpg

CEZAEVİNDEKİ OLUMSUZ KOŞULLAR VE SAĞLIK ENDİŞELERİ

Tutuklu denizcinin kardeşi Selim Yol, ağabeyinin cezaevindeki yaşam koşullarının son derece ağır olduğunu ve ciddi sağlık sorunları yaşadığını ifade etti. Ağabeyinin astım hastası olduğunu vurgulayan Selim Yol, şu açıklamalarda bulundu:

"Ağabeyimle geçen süre zarfında çok kısıtlı iletişim kurabildik. Kendisi bu iki aylık süreçte yirmi ile yirmi beş kilo kaybettiğini, yemek yiyemediğini ve uyku düzeninin bozulduğunu aktardı. Gözaltına alındığı andaki kıyafetleriyle tutuluyor; kendisine ek bir giysi, örtü veya hijyen imkanı sağlanmadığı belirtiliyor. Bulunduğu ortamın çok soğuk olması vücut direncini tamamen kırmış durumda. Tek isteğimiz, soruşturma süreci tamamlanana kadar ağabeyimin gemisine iade edilmesi ya da Türkiye Cumhuriyeti’ne dönmesine izin verilmesidir. Somut bir adım atılmasını bekliyoruz."

abu-dabide-tutuklanan-kaptanin-ailesi-1066594-316515.jpg

"TEK ARZUMUZ OĞLUMUN SAĞ SALİM VATANINA GERİ GETİRİLMESİDİR"

Oğlundan gelecek müjdeli bir haberi bekleyen anne Yıldız Yol ise hem manevi hem de maddi olarak tükenme noktasına geldiklerini dile getirdi. Oğlunun psikolojik olarak büyük bir yıkım içinde olduğunu belirten anne Yol, yardım talebini şu sözlerle yineledi:

"Çocuğum iki aydır orada mahsur kalmış durumda ve artık dayanacak gücü kalmadı. Bizlere oradan çıkarılması için yalvarıyor ancak elimiz kolumuz bağlı. Şirketinden bu süreçte herhangi bir maddi destek alamadık ve oraya gidecek imkanımız da bulunmuyor. Tek arzumuz oğlumun sağ salim vatanına geri getirilmesidir. Yetkili tüm kurumların bu mağduriyetin giderilmesi için elinden geleni yapmasını istiyoruz. Çocuğumun hayatından endişe ediyorum, lütfen sesimizi duyun."

'BAE casusu' bilmecesine Bakan Tunç da dahil oldu'BAE casusu' bilmecesine Bakan Tunç da dahil oldu

abu-dabide-tutuklanan-kaptanin-ailesi-1066597-316515.jpg

YETKİLİLERDEN MÜDAHALE BEKLENİYOR

İki aydır Abu Dabi’de tutuklu bulunan Türk denizcinin ailesi, başlangıçta kısa sürede serbest bırakılacaklarına dair sözler verilmesine rağmen hiçbir ilerleme kaydedilemediğini savunuyor. Aile, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve ilgili diğer makamların Birleşik Arap Emirlikleri nezdinde girişimlerini artırmasını ve Ali Yol’un durumunun netliğe kavuşturulmasını bekliyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Ali Koç'tan Sadettin Saran açıklaması: Flaş Aziz Yıldırım detayı
Sadettin Saran haberi sonrası tehdit edildiğini açıkladı
Sadettin Saran haberi sonrası tehdit edildiğini açıkladı
Dört mevsim ziyaretçi ağırlıyor: 900 bin kişi akın etti
Dört mevsim ziyaretçi ağırlıyor: 900 bin kişi akın etti
Termometreler -14’ü gördü: Dereler buz tuttu
Termometreler -14’ü gördü: Dereler buz tuttu
Kasım indirimlerine 12 milyon lira ceza
Kasım indirimlerine 12 milyon lira ceza
İkisi sarı kodlu İstanbul dahil 11 kente uyarı! Karla karışık geliyor...
Kakao fiyatları düşüşe geçti ama çikolatalar hala ateş pahası! Raflardaki fiyatlar ne zaman düşecek? İşte detaylar...
Kakao fiyatları düşüşe geçti ama çikolatalar hala ateş pahası! Raflardaki fiyatlar ne zaman düşecek? İşte detaylar...
Bu işçilerin maaşları net 95 bin TL oldu
Bu işçilerin maaşları net 95 bin TL oldu
Asgari ücrette heyecan yaratan 'ek zam' ortaya çıktı
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Türkiye
Bunlar da vatandaşın vekillerden istekleri: Çalışma saatlerinden açık alanda sigara içmeye...
Bunlar da vatandaşın vekillerden istekleri: Çalışma saatlerinden açık alanda sigara içmeye...
Mansur Yavaş'a soruşturma iznine CHP'den ilk tepki: Milletin vicdanında mahkum olacaklar
Mansur Yavaş'a soruşturma iznine CHP'den ilk tepki: Milletin vicdanında mahkum olacaklar