'BAE casusu' bilmecesine Bakan Tunç da dahil oldu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen casusluk soruşturmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, kamuoyunda kafa karışıklığına neden olan "Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)" iddialarına ilişkin, şüphelilerin bu ülke ile bağlantısının tespit edilmediğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bazı mecralarda yer alan haberler üzerine bilgilendirme ihtiyacı doğduğunu belirten Bakan Tunç, operasyonun teknik detaylarına ve şüphelilerin profiline dair şu bilgileri verdi:

"Şüphelilerin Türkiye’de bir GSM operatörü üzerinden hat temin ederek sahte profiller oluşturdukları ve aramalar gerçekleştirdikleri, bu hatların daha sonra yurt dışına çıkarılarak casus yazılım destekli bilgi toplama amacıyla kullanıldığı belirlenmiştir. Birbirleriyle irtibatlı hareket eden şüpheliler arasında Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı herhangi bir kişinin bulunmadığı ve bu ülke ile bağlantısının tespit edilmediği anlaşılmıştır."

Casus soruşturmasında BAE bilmecesi! Savcılık sildi

Bakan Tunç, soruşturmanın titizlikle yürütülmeye devam ettiğini vurguladı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen operasyona dair sabah saatlerinde yaptığı resmi duyuruda değişiklik yapmıştı.

Başsavcılık, resmi X hesabından 25 Kasım sabahında yayınladığı ilk açıklamayı silmişti. "Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)" ibaresinin ve operasyonel detayların yer aldığı bu ilk paylaşımın kaldırılmasının ardından, saat 15.05’te ülke isminin çıkarıldığı ve içeriğin değiştirildiği yeni bir açıklama yayınlandı

İLK AÇIKLAMADA "BAE İSTİHBARATI" VE KRİTİK HEDEFLER VARDI

Başsavcılığın sabah yapıp sonrasında sildiği ilk açıklamada, soruşturmanın "Siyasal veya Askeri Casusluk" faaliyetlerine yönelik olduğu belirtilmiş ve BAE istihbaratına doğrudan atıf yapılmıştı.

Silinen metinde şu detaylar yer alıyordu:

İstihbarat bağlantısı iddiası: BAE istihbarat mensuplarının talimatı doğrultusunda Türkiye'de bir operatörden GSM hattı satın alındığı, bu hattın BAE’ye götürülerek istihbaratçılara verildiği ifade edilmişti.

Hedef listesi: Casusluk faaliyetinin hedefleri arasında; Türkiye’de faaliyet gösteren ve kritik öneme sahip savunma sanayi kuruluşlarında yönetici pozisyonundaki personeller, Dışişleri Bakanlığı tarafından kullanılan bir telefon ve bazı yabancı ülkelerin resmi görevlileri sıralanmıştı.

YENİ METİNDE DETAYLAR KALDIRILDI

Saat 15.05’te yayınlanan revize metinde ise "Birleşik Arap Emirlikleri", "Siyasal veya Askeri Casusluk" ve "GSM hattının yurtdışına kaçırılması" gibi detaylar yer almadı.

Yeni açıklamada; savunma sanayi kuruluşlarında görev yapan yönetici personellerin, kamu kurumları ve yabancı ülkelerin resmi görevlileri ile irtibata geçerek biyografik bilgi derlemeye çalıştığının tespit edildiği belirtildi. Başsavcılık ayrıca, güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre şüphelilerin BAE ile herhangi bir irtibatının bulunmadığını not düştü.

GÖZALTI BİLANÇOSU DEĞİŞMEDİ

Süreç boyunca yapılan tüm açıklamalarda operasyonun sonucuna ilişkin veriler aynı kaldı. 25 Kasım 2025 günü gerçekleştirilen operasyon neticesinde, tespit edilen 4 şüpheliden 3’ünün yakalandığı, yurtdışında olduğu belirlenen 1 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkartıldığı bildirildi.