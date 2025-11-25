Casus soruşturmasında BAE bilmecesi! Savcılık sildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen casusluk operasyonuna ilişkin sabah saatlerinde resmi X hesabından yaptığı açıklamayı sildi. "Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)" ibaresinin ve operasyonel detayların yer aldığı ilk paylaşımın kaldırılmasının ardından, saat 15.05’te ülke isminin çıkarıldığı ve içeriğin değiştirildiği yeni bir açıklama yayınlandı.

İLK AÇIKLAMADA "BAE İSTİHBARATI" VURGUSU YAPILMIŞTI

Başsavcılığın sabah saatlerinde yaptığı ve daha sonra sildiği ilk açıklamada, soruşturmanın "Siyasal veya Askeri Casusluk" faaliyetlerine yönelik olduğu belirtilmişti. Silinen metinde, Birleşik Arap Emirlikleri istihbarat servisi mensuplarının Türkiye’den temin edilen bir GSM hattı ile sahte profiller oluşturduğu bilgisine yer verilmişti.

Söz konusu ilk paylaşımda hedefler şu şekilde sıralanmıştı:

Türkiye’de faaliyet gösteren ve kritik öneme sahip savunma sanayi kuruluşlarında görev yapan yönetici pozisyonundaki personeller,

Dışişleri Bakanlığı tarafından kullanılan bir telefon,

Bazı yabancı ülkelerin resmi görevlileri.

Ayrıca silinen açıklamada, casusluk faaliyetinin lojistiğine dair şu detaylar paylaşılmıştı:

"Birleşik Arap Emirlikleri istihbarat mensuplarının talimatı doğrultusunda bahse konu faaliyetler için temin edilen ve Türkiye'de bulunan bir operatöre ait GSM hattını satın alan, satın alınan bu GSM hattını Birleşik Arap Emirlikleri ülkesine götürerek istihbarat mensuplarına veren ve birbirleriyle irtibatları bulunan 4 kişi tespit edilmiştir."

PAYLAŞIM SİLİNDİ YENİ METİN YAYINLANDI

Sabah yapılan bu paylaşım ilerleyen saatlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın resmi hesabından kaldırıldı. Başsavcılık, saat 15.05 itibariyle operasyona ilişkin ikinci bir basın açıklaması metni paylaştı.

YENİ AÇIKLAMADA ÜLKE İSMİ VE DETAYLAR KALDIRILDI

Yayınlanan yeni metinde "Birleşik Arap Emirlikleri", "Siyasal veya Askeri Casusluk" ve "GSM hattının yurtdışına kaçırılması" gibi detayların yer almadığı görüldü.

Başsavcılığın revize ettiği son açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde yürütülmekte olan 'Casusluk' faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Ülkemizde faaliyet gösteren ve kritik öneme sahip savunma sanayi kuruluşlarında görev yapan yönetici pozisyonundaki personellerin kamu kurumları ve yabancı ülkelerin resmi görevlileri ile irtibata geçerek biyografik bilgi derlemeye çalıştığı tespit edilmiştir."

GÖZALTI SAYISI DEĞİŞMEDİ

Her iki açıklamada da operasyonun sonucuna ilişkin bilgiler aynı kaldı. 25 Kasım 2025 günü gerçekleştirilen operasyon neticesinde, tespit edilen 4 şüpheliden 3’ünün yakalandığı, yurtdışında olduğu belirlenen 1 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkartıldığı bildirildi.

"BAE İLE İRTİBATLARI YOK" İDDİASI

Başsavcılıktan gelen son açıklamada ise şüphelilerin Birleşik Arap Emirlikleri ülkesiyle herhangi bir irtibatının bulunmadığı öne sürüldü.

Açıklamada, "Bugün basın duyurusu yapılan casusluk soruşturması ile ilgili güvenlik kaynaklarımızdan alınan bilgilere göre şüphelilerin Birleşik Arap Emirlikleri ülkesiyle herhangi bir irtibatının bulunmadığı anlaşılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadelerine yer verildi.